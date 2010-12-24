به گزارش خبرنگار مهر در قم، حمید استیلی پس از پیروزی در بازی مقابل تیم صبای قم که در ورزشگاه یادگار امام(ره) قم برگزار شد در جمع خبرنگاران گفت: کسب این پیروزی را به مردم بوشهر تبریک می‌گویم و این بازی برای ما مهم و در عین حال بسیار سخت بود اما خوشبختانه با آنالیز دیدار قبلی صبا مقابل پرسپولیس و اجرای خواسته‌های تاکتیکی کادر فنی توسط بازیکنان، موفق به کسب این برد ارزشمند شدیم.



سرمربی شاهین از کمبود بازیکن برای دیدار با صبا سخن گفت و افزود: با احتساب بازیکنان جوانی که به قم آوردیم، برای این مسابقه تنها ۱۶ بازیکن در اختیار داشتیم و با کمبود نیرو مواجه بودیم بطوری که چند بازیکن ما در پست‌های غیر تخصصی به کار گرفته شدند اما خوشحالم که با همین بضاعت، تیمی را که دو سال در قم شکست نخورده بود را مغلوب کردیم و در واقع این پیروزی برای ما به اندازه شش امتیاز ارزش داشت.



استیلی در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران درباره وضعیت تیم ملی فوتبال در آستانه جام ملت‌های آسیا گفت: به نظر من، برای موفقیت در این مسابقات ابزار و پتانسیل مناسبی داریم اما بازیکنان باید در قالب تیم و کارگروهی به هماهنگی مطلوب برسند و در حال حاضر بهترین تاکتیک برای تیم ملی، رفاقت است. ضمن اینکه نباید به فکر نتایج آنی باشیم بلکه با سرمایه گذاری در فوتبال پایه، در بلند مدت به نتیجه دلخواه و قدرت نمایی در آسیا خواهیم رسید.



خاطرنشان می‌شود دیدار تیم‌های فوتبال صبای قم و شاهین بوشهر در چارچوب هفته بیستم لیگ بر‌تر فوتبال عصر پنج شنبه در قم با برتری یک بر صفر می‌ه‌مان پایان یافت.