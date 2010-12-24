ضوابط معماری و شهرسازی در قم اصلاح شود

به گزارش خبرنگار مهر در قم، مهندس محسن بهشتی بعد از ظهر پنجشنبه در نخستین پیش نشست کنگره «قم آرمان شهر شیعی، بایدها و نبایدها» که در تالار اندیشه دانشگاه قم با حضور مسئولین استانی و اساتید حوزه و دانشگاه برگزار شد، گفت: برای داشتن یک آرمان شهر هم باید معماری و شهرسازی اسلامی باشد و هم شهروندان از یک سری الگوهای رفتاری پیروی کنند.
وی تصریح کرد: متأسفانه با یک بازنگری در مییابیم که آنچه در جامعه ما اتفاق میافتد استفاده از الگوهای غربی است و در دانشگاههای ما نیز یک بحث ریشهای آموزشی مطرح است و کتب ما تماما وارداتی شدهاند و در نتیجه نمیتوان انتظار داشت دانشجویانی که از دانشگاههای ما فازغ التحصیل میشوند به معماری و رفتاراسلامی و ایرانی پایبند باشند.
برای داشتن یک آرمان شهر رفتار ساکنین آن باید بر اساس آموزههای دینی باشد
بهشتی با تأکید بر اینکه برای داشتن یک آرمان شهر شیعی باید یک سلسله مباحث نظری را تعریف کنیم، بیان داشت: تا رفتارهای اقتصادی، سیاسی، اخلاقی، و... ما بر اساس آموزههای دینی نباشند نمیتوانیم انتظار یک آرمان شهر را داشته باشیم.
وی تصریح کرد: قم به لحاظ نقشها و رویکردهای بعضا متفاوتی که دارد که خاص آن است و در بستر اجتماعی و تاریخی اتفاق افتاده است باید مرکز این کار مهم باشد و این با تعامل حوزه و دانشگاه امکان پذیر خواهد بود.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری قم در ادامه با اذعان به اینکه ما در شهر قم یک سری ویژگیهای ممتاز را به لحاظ معماری و شهرسازی از دست دادهایم، گفت: یکی از عواملی که در این مسیر باعث ایجاد معظلات شهری در قم شده است، ضعف قوانین و مقررات معماری و شهرسازی میباشد که تماما وارداتی بوده و بر گرفته از آموزهها و الگوهای ایرانی اسلامی ما نیست مثلا اگر کسی بخواهد بر اساس الگوهای معماری ایرانی خانهای با حیاط مرکزی بسازد این اجازه به او داده نمیشود.
عدم تامین منابع درآمدی شهرداری دلیلی بر نابسامانی سرانهها در محلات قم
وی در ادامه با بیان اینکه شهرداری تنها مدیر شهر نیست و نباید همه انتظارات را متوجه شهرداریها بدانیم، اظهار داشت: عدم پیش بینی منابع درآمدی برای شهرداریها باعث شده تا آنها در قالب فروش سرانهها و فروش بیرویه کاربریهای صرف اقتصادی و تجاری و مسکونی درآمد خود را تامین کنند و در حال حاضر نیز در شهر قم حتی تا چند سال آینده این کاربریها به فروش رفته در حالی که در محلات سرانههای فضای سبز، آموزشی، بهداشتی و... کم داریم.
مسکن به یک کالای سرمایهای تبدیل شده است
بهشتی نگاه صرف به مسکن به عنوان یک کالای سرمایهای را مشکلی بر سر راه نابسامانی معماری و شهرسازی در قم دانست و افزود: امروزه مردم تنها با هدف به فروش رساندن در بازار، مسکن خود را میسازند و به تامین و ایجاد آرامش و برآورده کردن نیازهای خود در ساخت مسکن کمترین توجهی ندارند.
قم - خبرگزاری مهر: معاون شهرسازی و معماری شهرداری قم با انتقاد از ضعف قوانین موجود گفت: قوانین و ضوابط معماری و شهرسازی در قم باید اصلاح شود.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، مهندس محسن بهشتی بعد از ظهر پنجشنبه در نخستین پیش نشست کنگره «قم آرمان شهر شیعی، بایدها و نبایدها» که در تالار اندیشه دانشگاه قم با حضور مسئولین استانی و اساتید حوزه و دانشگاه برگزار شد، گفت: برای داشتن یک آرمان شهر هم باید معماری و شهرسازی اسلامی باشد و هم شهروندان از یک سری الگوهای رفتاری پیروی کنند.
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