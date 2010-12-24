دستگاه کاهش تصادف خودرو اختراع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین اسماعیلی در خصوص اختراع دستگاه کاهش تصادف خودرو گفت: این طرح بسیار ساده است ولی برای اینکه مقرون به صرفه باشد باید در حجم انبوه تولید شده و حمایت‌های مالی لازم از آن صورت گیرد.



وی افزود: دستگاه کاهش تصادف خودرو شامل چند بخش است و در مجموع به صورت آلارم در صورت بروز تصادف، ترافیک و... اطلاعات لازم را به راننده و همچنین پایگاه‌های پلیس و امداد و نجات اعلام می‌کند.



این مخترع قمی بیان داشت: یکی از ویژگی‌های این دستگاه این است که در صورتی که خط‌کشی جاده‌ استاندارد باشد، سنسورهای تعبیه شده در این سیتم که بر روی خودرو نصب می‌شوند به محض اینکه خودرو از بین خطوط خارج شود، هشدار لازم را به راننده می‌دهد.



وی همچنین گفت: دو چشم الکتریکی نیز در طرفین ماشین فاصله بین خودرو و خودروهای کناری را کنترل کرده و در صورت نزدیک شدن به خودروی کناری هشدارهای لازم از طریق سیستم به راننده اعلام می‌شود.



اسماعیلی یادآور شد: در صورت بروز تصادف نیز سنسورهایی که روی کمربند ایمنی راننده تعبیه شده اطلاعات حیاتی راننده را به مراکز امداد و پلیس ارائه می‌کند و از طریق جی‌ پی آر اس مکان دقیق خود را نیز گزارش می‌کند.



وی با اشاره به دیگر قابلیت‌های این سیستم گفت: رقم هزینه شده برای این سیستم که دارای بخش‌های متعدد است پنج میلیون تومان است ولی اگر این سیستم به تولید انبوه برسد به یک میلیون تومان کاهش می‌یابد.



این مخترع قمی با بیان اینکه نمونه خارجی چنین سیستمی طراحی نشده است، گفت: از این طرح حمایتی صورت نگرفته است و این در حالی است که این سیستم می‌تواند سالانه جان بسیاری از انسان‌ها را نجات دهد.