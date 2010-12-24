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۳ دی ۱۳۸۹، ۹:۴۰

حجت الاسلام محمدیان:

لیسانس 2 ساله شود/ 70 درصد دانشجویان از وقت خود درست استفاده نمی‌کنند

لیسانس 2 ساله شود/ 70 درصد دانشجویان از وقت خود درست استفاده نمی‌کنند

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها درباره تحقیقات میدانی در زمینه اوقات فراغت دانشجویان و هدر رفتن این اوقات گفت: مطالعات میدانی که ما انجام داده ایم نشان می دهد که بیش از 70 درصد دانشجویان از وقت خود درست استفاده نمی کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد محمدیان در حاشیه شصت و پنجمین اجلاس روسای دانشگاههای علوم پزشکی در جمع خبرنگاران افزود: از زمانی که نظام آموزشی دانشگاهها را به شکل نظام واحدی تنظیم کرده اند، این گونه ترتیب یافته است که هر دانشجویی حداکثر 20 واحد را انتخاب می کند که این میزان واحد حداکثر یک پنجم وقت دانشجو را نمی گیرد. البته برخی از دانشجویان کارهای تحقیقاتی انجام می دهند اما بیشتر دانشجویان وقتشان مدیریت نمی شود و از بین می رود.

وی گفت: اگر قبول داریم که عمر دانشجویان جزء گران قیمت ترین و ارزشمندترین سرمایه های جوانی است می توان نظام آموزشی را به گونه دیگری تعریف کرد که به جای چهار سال دوره کارشناسی در دو سال به اتمام برسد.

محمدیان تاکید کرد: این موضوع برای جوانان نیز مفید است که می تواند کار چهار سال را در دو سال به انجام برساند و زودتر به سمت شغل و ازدواج برود تا بسیاری از مشکلات فعلی حل شود.

کد مطلب 1216270

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