اسامی برترین پژوهشگران علوم پزشکی کشور/ شهیدشهریاری هم برگزیده شد

به گزارش خبرنگار مهر، در شانزدهمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی از محقق برجسته کشور تقدیر شد و شهید دکتر مجید شهریاری محقق برجسته کشور به دلیل خدمات ارزنده در انجام پژوهشهای مربوطه به کاربرد پرتوهای رادیواکتیو در تشخیص و درمان به عنوان برگزیده افتخاری معرفی شد.

دکتر مجید شهریاری صبح دوشنبه 8 آذر ماه 89 در حالی که با خودروی شخصی خود عازم دانشگاه شهید بهشتی بود توسط دشمنان قسم خورده انقلاب از طریق بمبگذاری مورد سوء قصد قرار گرفت و به مقام رفیع شهادت نائل آمد .

محققان برتر گروه تخصصی ابداعات و اختراعات

شهید دکتر مجید شهریاری/ گروه محققان / دانشگاه شهیدبهشتی

محمدرضا داورپناه / رتبه دوم گروه محققان / دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب

ایثار نصیری / گروه محققین دانشجو / دانشگاه تهران

محققان برتر گروه تخصصی HSR

مهدی محبعلی / برگزیده رتبه اول گروه محققین/ دانشگاه علوم پزشکی تهران

علی اکبر حق دوست/ برگزیده رتبه دوم گروه محققین/ دانشگاه علوم پزشکی کرمان

نضال صراف زادگان / برگزیده رتبه سوم گروه محققین/ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

محققان برتر گروه تخصصی علوم بالینی - داخلی

اصغر آقامحمدی / رتبه اول گروه محققین/ دانشگاه علوم پزشکی تهران

ستاره ممیشی / رتبه دوم گروه محققین/ دانشگاه علوم پزشکی تهران

سیدمحمد توانگر/ رتبه سوم گروه محققین/ دانشگاه علوم پزشکی تهران

غلامحسین رنجبر عمرانی / رتبه سوم گروه محققین/ دانشگاه علوم پزشکی شیراز

محمدرضا حسنجانی روشن/ رتبه سوم گروه محققین/ دانشگاه علوم پزشکی بابل

سید وحید طباطبایی / گروه محققین جوان/ دانشگاه علوم پزشکی بقیة الله

کامیار قابیلی / گروه محققین دانشجو / دانشگاه علوم پزشکی تبریز



محققان برتر گروه تخصصی علوم بالینی - جراحی

سپهر فیضی / رتبه سوم گروه محققین/ دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

محمدرضا رازقی نژاد / رتبه سوم گروه محققین/ دانشگاه علوم پزشکی شیراز

مریم کاشانیان / رتبه سوم گروه محققین/ دانشگاه علوم پزشکی تهران

حامد قدوسی جوهری/ گروه محققین جوان / دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

فریبرز غفارپسند/ گروه محققین دانشجو / دانشگاه علوم پزشکی فسا

محققان برتر گروه تخصصی علوم بهداشتی،‌ مدیریت و تغذیه

احمد اسماعیل زاده / رتبه دوم گروه محققین / دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

علی منتظری / رتبه دوم گروه محققین / جهاددانشگاهی (پژوهشکده علوم بهداشتی)

عمار حسن زاده / گروه محققین جوان/ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

صدیقه السادات طواقیان / گروه پژوهش برتر / دانشگاه علوم پزشکی تهران

محققان برتر گروه تخصصی علوم پایه

داوود مهربانی / رتبه سوم گروه محققین / دانشگاه علوم پزشکی شیراز

بهرام کاظمی / رتبه سوم گروه محققین / دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

زهیر محمدحسن / رتبه سوم گروه محققین / دانشگاه تربیت مدرس

محمد حسن زاده محله / گروه محققین جوان/ دانشگاه علوم پزشکی تبریز

سمیه شاهرخی / گروه محققین دانشجو / دانشگاه تربیت مدرس

محققان برتر گروه تخصصی علوم توانبخشی و پیراپزشکی

مهیار صلواتی / رتبه دوم گروه محققین/ دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

فرخنده شریف / رتبه سوم گروه محققین/ دانشگاه علوم پزشکی شیراز

علی حسن پور دهکردی / گروه محققین دانشجو / دانشگاه علوم پزشکی تهران

محققان برتر گروه تخصصی علوم دارویی

محمدحسین قهرمانی / رتبه اول گروه محققین / دانشگاه علوم پزشکی تهران

محمدرضا رشیدی/ رتبه دوم گروه محققین / دانشگاه علوم پزشکی تبریز

غلامرضا بهرامی / رتبه سوم گروه محققین / دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

اشکان حشمت زاده بهزادی/ گروه محققین جوان / دانشگاه علوم پزشکی تهران

مهدی خوشنویس زاده/ گروه محققین دانشجو / دانشگاه علوم پزشکی تهران

محققان برتر گروه تخصصی علوم دندانپزشکی

محمدحسین کلانتر معتمدی/ رتبه دوم گروه محققین / دانشگاه علوم پزشکی بقیة الله

زاهد محمدی / رتبه سوم گروه محققین / دانشگاه علوم پزشکی همدان

سعید عسگری/ رتبه سوم گروه محققین / دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

نیما محبوبی/ گروه محققین دانشجو / دانشگاه علوم پزشکی تهران

محققان برتر گروه تخصصی فناوری های نوین

مسعود سلیمانی / رتبه سوم گروه محققین / دانشگاه تربیت مدرس

یدالله امیدی / رتبه سوم گروه محققین / دانشگاه علوم پزشکی تبریز

احسان سیدجعفری اولیایی نژاد/ گروه محققین جوان / دانشگاه علوم پزشکی تهران

راحله حلبیان / گروه محققین دانشجو / دانشگاه تربیت مدرس

همچنین اسامی نهادهای حقوقی علوم پزشکی برگزیده در عرصه پژوهش بر اساس ارزشیابی سال 88 نیز اعلام شده است.

سازمانها و نهادهای غیردولتی حامی پژوهش های علوم پزشکی

مرکز تحقیقات چشم پزشکی نور / مسئول دکتر حسن هاشمی

رتبه بندی دانشگاه‌های علوم پزشکی

رتبه اول دانشگاه علوم پزشکی تهران در میان دانشگاههای تیپ یک

رتبه اول دانشگاه علوم پزشکی بقیة الله در میان دانشگاههای تیپ دو

رتبه اول دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در میان دانشگاههای تیپ سه

ارزشیابی مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی

غدد و متابولیسم / دانشگاه علوم پزشکی تهران / رتبه اول مرکز تحقیقاتی بالینی با ردیف مستقل بودجه

چشم پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی تهران / رتبه اول مرکز تحقیقات بالینی فاقد ردیف مستقل بودجه بیش از 3 سال گوارش و کبد / دانشگاه علوم پزشکی بقیة الله / رتبه اول مرکز تحقیقات بالینی فاقد ردیف مستقل بودجه کمتر از 3 سال چشم پزشکی نور/ بیمارستان چشم پزشکی نور / رتبه اول مرکز تحقیقات بالینی فاقد ردیف مستقل بودجه کمتر از یکسال علوم دارویی / دانشگاه علوم پزشکی تبریز / رتبه اول مرکز تحقیقاتی علوم پایه با ردیف مستقل بودجه

ریزفناوری دارویی/ دانشگاه علوم پزشکی تبریز/ رتبه اول مرکز تحقیقاتی علوم پایه فاقد ردیف مستقل بودجه بیش از 3 سال

پژوهشکده تولید مثل /جهاد دانشگاهی / رتبه اول مراکز تحقیقاتی علوم پایه فاقد ردیف مستقل بودجه با کمتر از 3 سال

ارتقای سلامت / دانشگاه علوم پزشکی زاهدان / رتبه اول مراکز تحقیقاتی علوم پایه فاقد ردیف مستقل بودجه کمتر از یکسال

به گزارش مهر، پانزدهمین جشنواره رازی به منظور تجلیل از محققین و معرفی فعالیتهای تحقیقاتی برتر علوم پزشکی و توسعه فرهنگ تحقیق علم و فناوری 20 دی ماه برگزار می شود.