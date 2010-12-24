عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

- "کریستین وولف" رئیس جمهور آلمان درپیامی به مناسبت عید میلادی کریسمس خواستار احترام به اقلیتها شد.
- دولت اردن به ریاست "سمیرالرفاعی" از مجلس این کشور رای اعتماد گرفت.
- مخالفان "ولادیمیرپوتین" نخست وزیر این کشور از وی به سبب تخریب وجهه شان شکایت کردند و خواستار پرداخت غرامت25 هزار یورویی شدند.
- "باراک اوباما" رئیس جمهورآمریکا با "هوجین تائو" همتای چینی اش در 19 ژانویه آینده دیدار خواهد کرد.
- سه افسر عراقی بوسیله افراد ناشناس کشته شدند.
- "رنه پروال" رئیس جمهور هائیتی ایده تشکیل دولت موقت را نپذیرفت.
- "باراک اوباما" رئیس جمهور آمریکا درتماس با مسئولان حکومت خود مختار جنوب سودان ابراز امیدواری کرد که همه پرسی نهم ژانویه درباره تعیین سرنوشت جنوب این کشور در کمال آرامش برگزار شود.
- انفجار بمب درسفارت شیلی در رم پایتخت ایتالیا یک مجروح به جا گذاشت.
- "هیلاری کلینتون" وزیرخارجه آمریکا از"لوران گباگبو" رئیس جمهور ساحل عاج خواست که از قدرت کنارگیری کند.
- "جولیان آسانگ" موسس "ویکی لیکس" هرگونه اقدام علیه خودش را به مثابه اقدام ضد روزنامه نگاران دیگر توصیف کرد.
- دادگاه جنایی استان "باتنه" الجزایر علیه 45 نفری که در ترور نافرجام "عبدالعزیز بوتفلیقه" رئیس جمهور این کشور دست داشتند حکم اعدام صادر کرد.
- "عبدالله گل" رئیس جمهور ترکیه بر ضرورت حل مسالمت آمیز موضوع هسته ای ایران و نیز مشکلات میان آذربایجان و ارمنستان تاکید کرد.
- گروه چهارده مارس موضوع دادگاه بین المللی ترور"رفیق حریری" نخست فقید لبنان را کاملا قانونی دانست.
- "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر رژیم صهیونیستی مدعی شد که این فلسطینی ها هستند که روند سازش را با مانع روبرو کرده اند.
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