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۳ دی ۱۳۸۹، ۹:۴۴

نخستین رستوران روباتی در چین آغاز به کار کرد

نخستین رستوران روباتی در چین آغاز به کار کرد

کوالالامپور - دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا : نخستین رستوران که روباتها تحویل غذای مشتریان را بر عهده دارند در استان شمالی شاندونگ چین آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، در این رستوران روباتها بین میزها حرکت می کنند و غذا و نوشیدنی را بین مشتریان این رستوران توزیع می کنند.

بیش از 10 روبات که برای ساخت هر یک در حدود 6 هزار دلار هزینه شده به گونه ای طراحی شده اند که در صورت وجود یک شخص یا جسم در سر راه خود متوقف می شود.

 توانایی خدمت رسانی این روباتها محدود است و نمی توانند به طور فیزیکی به مشتریان خدمت کرده و یا فنجانها را دوباره پر کنند.

به گفته یکی از مشتریان این رستوران این روباتها به دلیل این که صبورند و خسته نمی شوند بهتر از افراد واقعی کار می کنند.
 

کد مطلب 1216277

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