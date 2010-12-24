رهبران مخالفان دولت می توانند برای آزادی خود وثیقه بگذارند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از روزنامه بانکوک پست، آبهیسیت وجاجیوا افزود: دادگاه باید تصمیم بگیرد که آیا در صورت آزاد شدن رهبران مخالفان دولت مشکلاتی به وجود خواهد آمد یا نه.

وی اظهار داشت: من اعتقاد دارم که دادگاه می تواند در مورد آزادی هر کدام از آنان جداگانه بررسی کرده و مسایل سیاسی را در مورد امکان آزادی آنان دخالت ندهد.

رئیس جبهه دموکراسی در برابر دیکتاتوری که با نام پیراهن سرخها شناخته می شوند گفت: رهبران زندانی هنوز درخواست پذیرش وثیقه را ارایه نکرده و تنها با امضای یک درخواست خواستار اجرای عدالت در پرونده های خود شده اند.

تیدا تاورست افزود: گروه حفاظت از حقوق و آزادیها در حال آماده سازی درخواستها به همراه اسنادی از مرکز حل وفصل وضعیت اضطراری است.

هفت تن از رهبران و اعضای اصلی جبهه متحد دموکراسی در برابر دیکتاتوری (UDD) پس از ناآرامیهای تایلند به حبس محکوم شده و در زندان هستند.

پیراهن سرخها بارها با برگزاری تجمع اعتراض آمیز و راهپیمایی خواستار آزادی رهبران زندانی خود شدند.