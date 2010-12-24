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۳ دی ۱۳۸۹، ۹:۴۲

نخست وزیر تایلند:

رهبران مخالفان دولت می توانند برای آزادی خود وثیقه بگذارند

رهبران مخالفان دولت می توانند برای آزادی خود وثیقه بگذارند

کوالالامپور - دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا : نخست وزیر تایلند گفت که رهبران مخالفان دولت می توانند برای آزادی خود از زندان وثیقه بگذارنداما قبول یا رد پیشنها آزادی آنان در قبال دریافت وثیقه از اختیارات دادگاه است.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از روزنامه بانکوک پست، آبهیسیت وجاجیوا افزود: دادگاه باید تصمیم بگیرد که آیا در صورت آزاد شدن رهبران مخالفان دولت مشکلاتی به وجود خواهد آمد یا نه.

وی اظهار داشت: من اعتقاد دارم که دادگاه می تواند در مورد آزادی هر کدام از آنان جداگانه بررسی کرده و  مسایل سیاسی را در مورد امکان آزادی آنان دخالت ندهد.

رئیس جبهه دموکراسی در برابر دیکتاتوری که با نام پیراهن سرخها شناخته می شوند گفت: رهبران زندانی هنوز درخواست پذیرش وثیقه را ارایه نکرده و تنها با امضای یک درخواست خواستار اجرای عدالت در پرونده های خود شده اند. 

تیدا تاورست افزود: گروه حفاظت از حقوق و آزادیها در حال آماده سازی درخواستها به همراه اسنادی از مرکز حل وفصل وضعیت اضطراری است. 

هفت تن از رهبران و اعضای اصلی جبهه متحد دموکراسی در برابر دیکتاتوری (UDD) پس از ناآرامیهای تایلند به حبس محکوم شده و در زندان هستند.

پیراهن سرخها بارها با برگزاری تجمع اعتراض آمیز و راهپیمایی خواستار آزادی رهبران زندانی خود شدند. 

کد مطلب 1216278

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