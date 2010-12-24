مجلس به مسئله مد و لباس بانوان می پردازد

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، نیره اخوان بیطرف شامگاه پنجشنبه در جلسه عفاف و حجاب مدارس استان اصفهان با بیان اینکه پرداختن به مسئله حجاب و عفاف بانوان در جامعه ضروری‌تر از قبل به نظر می‌رسد، افزود: به دنبال آن هستیم که در مجلس شورای اسلامی به طراحی، مد و لباس بانوان بیشتر پرداخته شود و طرحی به تصویب برسد که ساماندهی عفاف و حجاب بانوان در جامعه را به دنبال داشته باشد.

وی با بیان اینکه پس از تصویب این طرح در مجلس شورای اسلامی، بسیاری از ارگانها به عنوان متولیان اصلی معرفی خواهند شد، اظهار داشت: بدون شک آموزش و پرورش یکی از ارگانهای کلیدی در امر ساماندهی عفاف و حجاب بانوان در جامعه خواهد بود چراکه با ترویج عفاف و حجاب از مدارس دخترانه، این ارزش بزرگ اسلامی بیش از پیش در جامعه نهادینه خواهد شد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه آموزش و پرورش و مدارس دخترانه باید فعالیتهای جدی در امر حجاب و عفاف در میان دانش آموزان دختر داشته باشند، تصریح کرد: اجرای طرح‌های نظیر خوش‌حجابی که اکنون در اصفهان آغاز شده باید همزمان با آغاز سنین تکلیف و وجوب امر اقامه نماز برای دختران در سن 9 سالگی صورت گیرد تا به این وسیله دختران جامعه ما بیش از پیش با امر عفاف و حجاب آشنا شوند.

وی با تاکید بر اینکه طرح عفاف و حجاب در مدارس دخترانه باید به درستی و بدون شتابزدگی و به ویژه توجه به اصول دینی و عقیدتی اجرا شود، اضافه کرد: بدون شک این طرح موفقیت‌آمیز خواهد بود و بر همین اساس پس از موفقیت باید در تمامی مدارس به منظور اجرا تثبیت شده و به اجرا درآید.

اخوان بیطرف با اشاره به اینکه بانوان باید به امر عفاف و حجاب به عنوان یک موضوع اصلی در زندگی خود نگاه کنند، تاکید کرد: عفاف و حجاب در دین مبین اسلام یک اصل و ارزش تلقی و سفارش شده است و بر همین اساس تمامی بانوان جامعه اسلامی باید این موضوع را سرفصل برنامه‌های خود قرار داده و به آن به چشم یک موضوع فرعی نگاه نکنند.

وی با اشاره به آرمانهای قیام امام حسین(ع) به منظور پاسداشت از دین مبین اسلام، بیان داشت: امام حسین(ع) به منظور حفظ ارزشهای اسلامی از تمامی منافع دنیوی گذشت، بدون شک عفاف و حجاب نیز یکی از همین ارزشهای اسلامی تلقی می‌شود که باید بیش از پیش حفظ شده و مورد ترویج قرار گیرد.

عضو فراکسیون بانوان مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه بانوان جامعه اسلامی باید به عفاف و حجاب به عنوان یک ارزش اسلامی نگاه کنند، گفت: بانوان جامعه ما باید برای زنده نگه‌داشتن خون امام حسین(ع) حرمت‌ها و ارزشهای اصلی را حفظ کنند چراکه جامعه ما پر از ارزشهای زیبا و بی‌نظیر است که یکی از این ارزشها عفاف و حجاب به شمار می‌رود.

وی به وظیفه بانوان به عنوان حافظان عفاف و حجاب اشاره کرد و افزود: خانواده به عنوان متولی تربیت فرزندان باید بیش از پیش بحث عفاف و حجاب را در میان دختران و بانوان ترویج کند.