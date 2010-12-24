لیگ برتر ووشو با برتری نفت و مقاومت آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، این رقابت‌ها با حضور 10 تیم در دو گروه پنج تیمی در آکادمی ووشو در تهران آغاز شد. در هفته نخست در گروه یک نفت تهران مدافع عنوان قهرمانی در تنها دیدار خود رعد آسای البرز را درهم کوبید و در گروه دوم هم مقاومت بسیج در مصاف با کرمانشاه صاحب برتری شد.

- نتایج کامل رقابت‌های لیگ برتر ووشو به شرح زیر است:

هفته اول دور رفت گروه یک:

مسکن و شهرسازی 6 - هیئت ووشوی کرمان 7

رعد آسای البرز یک - نفت تهران 12

هفته اول دور رفت گروه 2:

رنگ فیروزه فارس 3 - مقاومت بسیج 10

هیئت ووشوی گیلان 11 - شهدای تربیت بدنی کرمانشاه 2

هفته دوم دور رفت گروه یک:

رعد آسای البرز 3 - دبیری تبریز 10

نفت تهران 11 - هیئت ووشوی کرمان 2

هفته دوم دور رفت گروه 2:

هیئت ووشوی گیلان 6 - هیئت ووشوی همدان 6

شهدای تربیت بدنی کرمانشاه 3 - مقاومت بسیج 10