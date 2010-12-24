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۳ دی ۱۳۸۹، ۱۰:۰۵

حسینی اعلام کرد:

بورس مالی در کیش راه‌اندازی شد/ بهبود مدیریت اقتصادی با هدفمندی یارانه‌ها

بورس مالی در کیش راه‌اندازی شد/ بهبود مدیریت اقتصادی با هدفمندی یارانه‌ها

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه با اجرای هدفمندی یارانه‌ها مدیریت اقتصادی دولت بهبود یافته است، از راه‌اندازی بورس مالی در کیش خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید شمس‌الدین حسینی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها مدیریت اقتصادی دولت را دقیق‌تر کرده است، گفت: از این طریق میلیاردها دلاری که در حال حاضر صرف یارانه‌های سوخت می‌شود، کاهش می یابد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی کاهش قاچاق، آلاینده‌های سمی و افزایش بهره‌‌وری واحدهای اقتصادی را از مزایای اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها عنوان و بیان کرد: هدفمندی یارانه‌ها به طور مشخص فعالیت‌های فعالان اقتصادی و خانوارها را در بخش مصرف مد نظر قرار می‌دهد.

سرمایه گذاری خارجی

وی در ادامه رشد سرمایه گذاری خارجی در کشور در سال گذشته را 95 درصد اعلام کرد و گفت: در برنامه پنجم توسعه اقدامات مناسبی برای رشد و جذب سرمایه گذاری خارجی انجام خواهد شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تسهیل سرمایه گذاری در کشور را یک هدف اصلی عنوان کرد و اظهار داشت: با بهبود شاخص‌های کسب و کار در دو سال گذشته امکان سرمایه گذاری در کشور افزایش یافته است.

حسینی با بیان اینکه سرمایه گذاران در ایران از حمایت کامل برخوردارند، تصریح کرد: ایران تمام تلاش خود را برای کاهش بوروکراسی در زمینه جذب سرمایه گذاری انجام داده و از سرمایه‌های سرمایه گذاران در مقابل تهدیدهای خارجی صیانت می‌کند.

وی با بیان سیاست‌های اصلی و کلی برای اداره اقتصاد کشور در چند سال گذشته دچار تحول شده و در حال تکمیل است، عنوان کرد: حضور سرمایه گذاران خارجی در کشور در کمتر از یک دهه گذشته با موانع بسیاری مواجه بود که ا ین مشکل در حال حاضر رفع شده است.

وی ادامه داد: مشکل حضور سمرایه گذاران خارجی با ابلاغ قانون سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی رفع شده و سرمایه گذاران خارجی می‌توانند حتی در پروژه‌های زیربنایی ایران نیز حضور یابند. حسینی اضافه کرد: فرصت‌ها و مزیت‌های اقتصاد ایران مقامات ایرانی را به این جمع‌بندی‌ها رسانده است.

بورس مالی

وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه از راه‌اندازی بورس مالی در کشور خبر داد و گفت:‌ این بورس در کیش راه‌اندازی شده تا فعالیت‌های بخش‌‌های مالی در این منطقه تسهیل شود.

وی ادامه داد: بر همین اساس، ساختمانی تحت عنوان ساختمان مالی توسط سرمایه گذاران بخش خصوصی تهیه و فعالیت‌ها در آن در حال انجام است.

کد مطلب 1216290

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