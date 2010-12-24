به گزارش خبرنگار مهر، سید شمس‌الدین حسینی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها مدیریت اقتصادی دولت را دقیق‌تر کرده است، گفت: از این طریق میلیاردها دلاری که در حال حاضر صرف یارانه‌های سوخت می‌شود، کاهش می یابد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی کاهش قاچاق، آلاینده‌های سمی و افزایش بهره‌‌وری واحدهای اقتصادی را از مزایای اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها عنوان و بیان کرد: هدفمندی یارانه‌ها به طور مشخص فعالیت‌های فعالان اقتصادی و خانوارها را در بخش مصرف مد نظر قرار می‌دهد.

سرمایه گذاری خارجی

وی در ادامه رشد سرمایه گذاری خارجی در کشور در سال گذشته را 95 درصد اعلام کرد و گفت: در برنامه پنجم توسعه اقدامات مناسبی برای رشد و جذب سرمایه گذاری خارجی انجام خواهد شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تسهیل سرمایه گذاری در کشور را یک هدف اصلی عنوان کرد و اظهار داشت: با بهبود شاخص‌های کسب و کار در دو سال گذشته امکان سرمایه گذاری در کشور افزایش یافته است.

حسینی با بیان اینکه سرمایه گذاران در ایران از حمایت کامل برخوردارند، تصریح کرد: ایران تمام تلاش خود را برای کاهش بوروکراسی در زمینه جذب سرمایه گذاری انجام داده و از سرمایه‌های سرمایه گذاران در مقابل تهدیدهای خارجی صیانت می‌کند.

وی با بیان سیاست‌های اصلی و کلی برای اداره اقتصاد کشور در چند سال گذشته دچار تحول شده و در حال تکمیل است، عنوان کرد: حضور سرمایه گذاران خارجی در کشور در کمتر از یک دهه گذشته با موانع بسیاری مواجه بود که ا ین مشکل در حال حاضر رفع شده است.

وی ادامه داد: مشکل حضور سمرایه گذاران خارجی با ابلاغ قانون سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی رفع شده و سرمایه گذاران خارجی می‌توانند حتی در پروژه‌های زیربنایی ایران نیز حضور یابند. حسینی اضافه کرد: فرصت‌ها و مزیت‌های اقتصاد ایران مقامات ایرانی را به این جمع‌بندی‌ها رسانده است.

بورس مالی

وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه از راه‌اندازی بورس مالی در کشور خبر داد و گفت:‌ این بورس در کیش راه‌اندازی شده تا فعالیت‌های بخش‌‌های مالی در این منطقه تسهیل شود.

وی ادامه داد: بر همین اساس، ساختمانی تحت عنوان ساختمان مالی توسط سرمایه گذاران بخش خصوصی تهیه و فعالیت‌ها در آن در حال انجام است.