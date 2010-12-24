رژیم صهیونیستی به دنبال توجیه جنایات خود است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، "طاهر النونو" سخنگوی دولت منتخب فلسطین گفت: اخبار مربوط به ورود کارشناسان نظامی ایران و سوریه برای آموزش گروههای فلسطینی افتراء محض است.

وی افزود: این ادعاها در راستای توجیه اقدامات تجاوزاکارانه رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه است و اشغالگران سعی دارند با این ادعاهای گمراه کننده نوعی حمایت بین المللی بوجود آورند.

النونو ضمن درخواست از جامعه جهانی برای عمل به مسئولیتهای خود بدون توجه به این ادعاهای رژیم صهیونیستی تاکید کرد: جامعه بین المللی باید میان قانون جهانی که محاصره و تجاوز را منع کرده است و اقدامات خصمانه صهیونیستها یکی را انتخاب کند زیرا این اقدامات ناقض همه معاهدات و قطعنامه های بین المللی است.

از سوی دیگر "شیخ نافذ عزام" عضو دفتر سیاسی جنبش جهاد اسلامی فلسطین نیز در واکنش به این ادعا گفت: این جنجال آفرینی بهانه ای برای حمله مجدد رژیم صهیونیستی به غزه است.

"ابومجاهد" سخنگوی گردانهای" ناصر صلاح الدین" شاخه نظامی هئیت های مقاومت مردمی فلسطین نیز تاکید کرد: آنچه روزنامه "هاآرتض" آمده است بی اساس و در راستای جنجال آفرینی رژیم صهیونیستی برای آماده کردن افکار عمومی دنیا برای حمله جدید به غزه است.

وی افزود: ادعاهای اشغالگران درباره تواناییهای مقاومت و هراس افکنی نسبت به آن، تلاشی برای راضی کردن افکار عمومی برای حمله به نوارغزه و نابودی ساختارهای مقاومت است.