به گزارش خبرنگار مهر، داریوش ارجمند بازیگر سینما، تلویزیون و تئاتر امسال در بیست و نهمین جشنواره فیلم فجر با سه فیلم "بانوی شهر ما" به کارگردانی ابراهیم حاتمی‌کیا، "راه آبی ابریشم" ساخته محمد بزرگ‌نیا و "جرم" به کارگردانی مسعود کیمیایی حضور دارد. می‌توان پیش‌بینی کرد این سه فیلم از آثار مهم این رویداد بین‌المللی هستند و حضورشان بازار رقابت را گرم می‌کند.

ارجمند در این سه فیلم نقش‌هایی متفاوت بازی کرده است. وی در این گفتگو درباره حضور در این سه فیلم و همکاری با کارگردان‌هایی از دو نسل متفاوت صحبت کرده است.

*خبرگزاری مهر- گروه فرهنگ وهنر: "بانوی شهر ما" اولین همکاری شما با ابراهیم حاتمی‌کیا است. گویا این فیلم اثری متفاوت در کارنامه این کارگردان محسوب می‌شود.

داریوش ارجمند: همکاری بسیار خوبی با این کارگردان داشتم. با وجود اینکه آخرین بازیگری بودم که به این پروژه ملحق شدم، اما از این حضور بسیار خوشحال هستم. "بانوی شهر ما" یک فیلم فوق‌العاده در کارنامه حاتمی‌کیا است و دوستداران سینمای این کارگردان را متعجب می‌کند. این فیلم موضوعی بسیار تازه است که اندیشه بکری دارد و با فیلم‌های قبلی حاتمی‌کیا متفاوت است. مریلا زارعی، رویا تیموریان و رضا کیانیان بازی‌هایی متفاوت در این فیلم دارند. حاتمی‌کیا همیشه با عوامل حرفه‌ای فیلم تولید می‌کند.

شاید این بار نوبت من بود که با این کارگردان همکاری کنم که خوشبختانه این امر صورت گرفت. تمام سکانس‌هایی که من در این فیلم حضور داشتم در شب فیلمبرداری می‌شد و گروه شرایط سختی داشتند، اما تجربه بسیار خوبی بود.

* یکی دیگر از فیلم‌هایی که شما امسال با آن در جشنواره فجر حضور دارید، "راه آبی ابریشم" است که یک پروژه ملی محسوب می‌شود که ساخت آن نیز چند سال طول کشید.

- حضور حسن بشکوفه به عنوان تهیه‌کننده نعمت بزرگی در این پروژه بود. من حدود 36 سال کار بازیگری کرده‌ام و معتقدم آقای بشکوفه تهیه‌کننده بسیار شریفی است و افتخار می‌کنم در کنار ایشان در این فیلم حضور داشتم. این فیلم یک اثر فاخر ملی است که بخشی از تاریخ را به تصویر می‌کشد که توسط غربی‌ها نادیده گرفته شده است. "راه آبی ابریشم" دریانوردی را احیا می‌کند. بزرگ‌نیا به این گونه سینمایی علاقمند است. در این فیلم که داستان آن در قرن چهارم هجری می‌گذرد، ناخدا سلیمان سیرافی موفق می‌شود، حاکم شیراز را قانع می‌کند تا از میانه دریا بگذرد و راه آبی ابریشم را بیابد.

داریوش ارجمند در نمایی از "راه آبی ابریشم"

به این بخش تاریخ دریانوردی اشاره کمتری شده است. همانطور که می‌دانید ایران از چند جهت به آب متصل است. ایران از گذشته تاکنون سازنده کشتی‌ بوده که هنوز هم این صنعت در جنوب کشور دنبال می‌شود. "راه آبی ابریشم" احیا کننده غرور ملی ما در خلیج فارس است.

در حال حاضر در برخی کشورها نام تقلبی را برای خلیج فارس عنوان می‌کنند. درصورتی که این فیلم برگ زرینی از تاریخ ایران است که برای تحکیم تمامیت ارضی کشور ما به تصویر کشیده شده است. برای من افتخار بزرگی بود که نقش ناخدا سلیمان سیرافی را در این فیلم بازی کردم.

* "راه آبی ابریشم" شرایط سختی در فیلمبرداری داشت.

- ساخت فیلم‌های دریایی بسیار دشوار است. زمانی که در تایلند و جزایر اطراف بودیم شرایط آب و هوایی سختی را با گروه تحمل کردیم. اما محمد بزرگ‌نیا با اراده راسخ خود این فیلم را به پایان رساند. البته من پیش از این نیز در فیلم "کشتی آنجلیکا" با وی همکاری داشتم. افتخار می‌کنم در این فیلم با وی همراه بودم. من در این فیلم با رضا کیانیان، بهرام رادان، پیام دهکردی و پگاه آهنگرانی همکاری داشتم که تجربه بسیار خوبی بود. این فیلم اقتدار و عظمت مردان تاریخ را نشان می‌دهد.

* "جرم" سومین همکاری شما با مسعود کیمیایی محسوب می‌شود. تجربه حضور در این فیلم چطور بود

- کارکردن با کیمیایی همیشه برای هر بازیگری دوست داشتنی است. این کارگردان افتخار سینمای ایران است. فکر می‌کنم هر همکاری تازه‌ای با وی یک رویای جدید است که محقق می‌شود. "جرم" یکی از بهترین کارهای کیمیایی است که قطعا مورد توجه قرار می‌گیرد.

او اشراف کامل به جامعه‌ و شخصیت‌هایی که درباره آنها فیلم می‌سازد، دارد. این شناخت وی کاملا استادانه است. هر کس کتاب "جسدهای شیشه‌ای" را مطالعه کند قطعا به تسلط او بر جامعه اطراف خود آگاه می‌شود و از این اشراف حیرت می‌کند.

من هنوز نتوانسته‌ام نسخه‌ای از فیلم را ببینم. اما می‌دانم "جرم" با دو نسخه صدای بازیگران و دوبله ارائه خواهد شد. دوبله کردن نسخه‌ای از فیلم اتفاق خوبی است که در سینمای ایران بعد از سال‌ها می‌افتد. این کار تجلیلی است از گویندگان قدیمی که برای این سینما زحمت کشیده‌اند.

گفتگو: بیتا موسوی