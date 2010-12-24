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۳ دی ۱۳۸۹، ۱۰:۵۹

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی وارد لرستان شد

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی وارد لرستان شد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: دکتر سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت دهم برای شرکت در کنگره "حنجره های سرخ" وارد شهرستان الیگودرز شد.

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برای حضور در کنگره ملی حنجره های سرخ ساعتی قبل وارد شهرستان الیگودرز در استان لرستان شد.

سید محمد حسینی در سفر یک روزه خود به استان لرستان علاوه بر شرکت در جلسه شورای اداری، در نشست با استاندار لرستان و یک مصاحبه کوتاه خبری شرکت خواهد کرد.

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان در حاشیه ورود وزیر ارشاد به شهرستان الیگودرز در رابطه با برگزاری کنگره حنجره های سرخ اظهار داشت: پنجمین کنگره سراسری شعر عاشورایی "حنجره های سرخ" پس از یکسال وقفه در ماه محرم امسال برگزار می شود.

امین کمالوندی با بیان اینکه این کنگره در شهرستان الیگودرز و با حضور شاعران سراسر کشور برگزار خواهد شد، بیان داشت: پنجمین کنگره ملی شعر آیینی "حنجره های سرخ" با حمایت معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان برگزار می شود.

وی خاطر نشان کرد: جشنواره سراسری شعر "حنجره های سرخ" با هدف گرامیداشت و تبیین اهداف قیام حسینی و اظهار ارادت به محضر حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و همچنین با محوریت اشعار عاشورایی برگزار می شود.

بنابر این گزارش پنجمین کنگره ملی شعر عاشورایی "حنجره های سرخ" ظهر امروز جمعه با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در شهرستان الیگودرز برگزار می شود.

کد مطلب 1216297

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