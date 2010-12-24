توانمندسازی خانواده زندانیان نیازمند برنامه ریزی است

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، محمد تقوایی شامگاه پنج شنبه در نشست هم اندیشی انجمن های حمایت از زندانیان همدان و رؤسای زندانهای این استان اظهار داشت: باید برای توانمند سازی خانواده های زندانیان و ایجاد اشتغال برای آنان برنامه ریزی کرد.

وی از پیگیری معافیت مالیاتی انجمن های حمایت از زندانیان خبر داد و با اشاره به نامگذاری پنجم خرداد به عنوان روز ملی حمایت از خانواده زندانیان، اظهار داشت: با ثبت این روز در تقویم افق روشن و متفاوتی نسبت به گذشته، برای انجمن ها ترسیم می شود.

معاون مدیرکل اقدامات تأمینی سازمان زندانهای کشور با اشاره به نیاز جامعه در خصوص آشنایی با انجمن های حمایت زندانیان و اقدامات آنها، اظهار داشت: با برنامه ریزی و ارائه برنامه های نو، باید زمینه همکاری بسیاری از سازمان ها و وزارتخانه ها با این انجمن فراهم شود.

وی بهره گیری از روشهای مختلف تبلیغاتی از جمله تهیه بروشور، فیلم و تعامل با اصحاب رسانه از سوی انجمن ها را در تغییر نگرش جامعه نسبت به زندانیان و خانواده های آنان موثر دانست و گفت: این امر در جلب مشارکت های عمومی و حمایت های مردمی مؤثر است.

تقوایی افزود: مدیران عامل انجمن ها در صف اول مقابله و پیشگیری از جرم و مبارزه با کاهش آسیب های اجتماعی هستند و رؤسای زندانها به عنوان اعضای اصلی انجمن ها، نماینده مدیرکل و سازمان بوده و می توانند نقش به سزایی در پیشبرد اهداف انجمن ها برعهده داشته باشند.

معاون مدیرکل اقدامات تأمینی سازمان زندانهای کشور، از مدیران عامل انجمن زندانهای استان همدان خواست در راستای درآمدزایی انجمن ها تلاش و برنامه ریزی های لازم برای پیش بینی های مالی را انجام دهند.

تقوایی هدف از برگزاری و تداوم نشستهای هم اندیشی را ارتقا کیفی و کمی عملکرد انجمنها دانست.

مدیرکل زندانهای استان همدان نیز در این نشست از کمک به خانواده زندانیان به عنوان زکات سلامتی نام برد و اظهار داشت: باید در ارزیابی و مقایسه انجمن های حمایت، استان های دارای وضعیت یکسان با یکدیگر مورد ارزیابی قرار گیرند، تا عدالت در این خصوص رعایت شود.

کریم ملکی گفت: با توجه به اینکه شمار بیشتری از زندانیان مربوط به موادمخدر است خانواده های این مددجویان به علت اینکه سالهای متمادی این معضل گریبانگیر آنها بوده بیشتر در معرض آسیب های مختلف اجتماعی قرار داشته و نیازمند حمایت های جدی هستند.