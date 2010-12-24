اقتصاد 100 شهر آمریکا رو به نابودی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه گاردین، خانم "مردیت ویتنی"(Meredith Whitney) که نظر وی درباره بحران بدهی های جهانی درست از آب در آمده می گوید: اقتصاد ایالات متحده با قرض های فزاینده همچنان در مسیر پسرفت قرار دارد که پس از بحران مسکن این بزرگترین و مهمترین تهدید برای اقتصاد بشمار می رود.

این پیش بینی در حالی است که تخمین زده می شود شهرها و ایالت های آمریکا در حدود 2 تریلیون دلار مقروض باشند و بسیاری از آنها برای کاستن از این قرض ها اقدام به کاهش خدمات عمومی خود کرده اند.

مسئولان شهر دیترویت هزینه های پلیس، روشنایی، تعمیرات جاده ها، خدمات مربوط به رفت و روب را کاهش داده اند و این اقدامات 20 درصد جمعیت را آن تحت تاثیر قرار داده است.

این شهر که به عنوان مرکز اتومبیل سازی آمریکا که برای مدت تقریباً دو دهه به علت پایین بودن رشد صنعت اتومبیل سازی با مشکلاتی روبروست نتوانسته سرمایه کافی را برای خدمات رسانی به 900 هزار نفر از ساکنان خود را تولید کند.

ایالات ایلینویز نیز نیز با همین مشکلات روبروبرست و شش ماه است که پرداخت ها در این ایالت مشکلاتی را بوجود آورده است

ایالت فلوریدا، نیویورک، مریلند، دیترویت، سن فرانسیسکو و لس آنجلس در بین ایالتهایی هستند که بیم ورشکستگی آنها در سال 2011 می رود.

مریلند در حال بررسی ارائه پیشنهاد بازنشستگی در 62 سالگی برای کارگران خدمات عمومی و شهری است.