تیم ملی فوتبال ایران وارد دوحه شد

به گزارش خبرنگار مهر، 27 بازیکن دعوت شده به اردوی تیم ملی فوتبال کشورمان ساعت 5 صبح بامداد امروز با هواپیمایی قطر فرودگاه امام خمینی (ره) را به مقصد این کشور ترک کردند و حدود ساعت 7:30 دقیقه صبح وارد فرودگاه دوحه شدند.

ملی پوشان فوتبال کشورمان پس از رسیدن به قطر در هتل اینترکنتینال تال دوحه مستقر شدند و قرار است ساعت 19 عصر امروز نخستین جلسه تمرینی خود را در دوحه برگزار کنند.

براساس برنامه ریزی کادر فنی تیم ملی فوتبال کشورمان تا روز سه شنبه هفتم دی‌ماه تمرینات خود را در دوحه قطر دنبال می کند و در آن روز دیداری دوستانه را مقابل تیم ملی قطر در ورزشگاه خلیفه دوحه برگزار خواهد کرد.

ملی پوشان فوتبال کشورمان روز 12 دی ماه مقابل تیم ملی آنگولا آخرین مسابقه تدارکاتی خود قبل از حضور در جام ملت‌های آسیا را برگزار خواهند کرد.

براساس برنامه اردوی آماده سازی تیم ملی فوتبال کشورمان در روز 13 دی‌ماه به اتمام می رسد و شاگردان قطبی از دوحه به تهران بازمی گردند تا پس ازسه روز استراحت روز 16 دی‌ماه برای شرکت در مسابقات جام ملت‌های آسیا مجددا عازم دوحه قطر شوند.

تیم ملی فوتبال کشورمان در گروه D مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا با تیم‌های امارات، کره شمالی و عراق همگروه است.