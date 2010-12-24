رئیس مرکز آمار ایران با اعلام جدیدترین اخبار از اصلاح اطلاعات اقتصادی خانوار در راستای هدفمندی یارانه‌ها از اعلام همزمان نرخ بیکاری در دو فصل تابستان و پائیز خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عادل آذر ظهر پنجشنبه درحاشیه اولین جلسه ستاد تهیه حسابهای بخش تعاون کشور در جمع خبرنگاران درباره آخرین اقدامات مرکز آمار ایران برای اصلاح اطلاعات اقتصادی خانوار و خانواده‌های جا مانده از طرح هدفمندی یارانه‌ها اظهارداشت: خوشبختانه تعداد مراجعات از ابتدای آذرماه سال جاری و از زمانی که سامانه اطلاعات اقتصادی خانوار باز شد، نشان می‌دهد که بیش از 97 درصد از مردم مشکلی در این سامانه ندارند و هم اکنون تغییرات مربوط به تولید، فوت، ازدواج و طلاق در این سامانه صورت می‌گیرد.

ماهانه 36 هزار نفر فوتی داریم

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه ماهیانه به صورت متوسط حدود 36 هزار نفر فوتی در کشور داریم، بیان داشت: به دلیل اینکه از ابتدای مهرماه سال جاری این سامانه بسته شده بود و اجازه اصلاح اطلاعات اقتصادی خانوار داده نمی‌شد، هم اکنون اطلاعات قبلی افراد در دست بررسی است ولی با باز شدن آن مردم می‌توانند مراجعه داشته باشند و اطلاعات جدیدی را که مد نظر آنها است، وارد کنند.

آذر با اعلام اینکه فراخوان اولیه برای مراجعه مردم در این سامانه تا 15 دی ماه سال جاری بود، بیان داشت: هم اکنون به این جمع‌بندی رسیدیم که سامانه به صورت دایمی فعال باشد تا افراد بتوانند تغییرات خانوار خود را در سامانه وارد کنند.

رئیس مرکز آمار ایران به مصوبه کارگروه تحول اقتصادی دولت در خصوص جمع‌آوری اطلاعات اقتصادی خانوار اشاره کرد و اظهار داشت: تغییرات شش ماهه دوم سالجاری در اول سال آینده توسط سازمان هدفمندی یارانه‌ها اعمال می‌شود که به همین نسبت تاخیر شش ماهه‌ای نیز برای اطلاعات بعدی اتفاق خواهد افتاد.

وی به ادامه راستی آزمایی اطلاعات اقتصادی خانوار به صورت هفتگی اشاره کرد و با بیان اینکه این اطلاعات در اختیار سازمان هدفمندی یارانه‌ها قرار می‌گیرد، افرود: راستی آزمایی اطلاعات هویتی و شناسنامه‌ای افراد و خانواده‌ها طرح مجزایی است که از ابتدای سال جاری با استفاده از 14 پایگاه پشتیبان در کل کشور آغاز شده است که امیدواریم تا پایان سال جاری این راستی آزمایی اقتصادی نیز نهایی شود؛ گرچه عجله‌ای برای تحویل آن نداریم.

رئیس مرکز آمار ایران میزان مراجعه مردم از ابتدای آذر ماه سال جاری به سامانه الکترونیکی مرکز آمار تا روز گذشته حدود 7 میلیون مراجعه دانست و گفت: از این تعداد افراد کمتر از یک میلیون نفر جدید بودند که بخش مهمی از آن را تولدها شامل می‌شود؛ بنابراین از مهرماه سال جاری تا کنون و در این دوره سه ماهه مراجعات جدیدی به سامانه مرکز آمار ایران شده است ولی بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیشتر مراجعات برای ثبت‌نام‌های قبلی است.

وی با بیان اینکه هم اکنون دو سامانه برای موضوع یارانه‌ها فعال است که یکی به آدرس WWW.YARANEH.AMRA.ORG.IRاست ، به جمع‌آوری و یا اصلاح اطلاعات اقتصادی خانوار می پردازد. پس از این با انجام راستی آزمایی اطلاعات به سامانهREFAHI.IR که متولی آن سازمان هدفمندی یارانه‌ها است، ارجاع داده می شود که اگر این سامانه باز شود مردم می‌توانند افتتاح حساب جدید داشته باشند و یا اطلاعات خانوار خود را از زدواج، طلاق و موارد دیگر ار ایه کنند.

نرخ بیکاری دو فصل همزمان اعلام می‌شود

عادل آذر در ادامه در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص وضعیت نرخ بیکاری تابستان سال جاری با تاکید بر اینکه در نظر داریم این نرخ را همزمان با نرخ بیکاری پاییز اعلام کنیم، گفت: برای نرخ بیکاری تابستان ابتدا اطلاعات دو استان باقی مانده بود که در نهایت مجبور شدیم برای یک استان پیش‌بینی افزایش نمونه در حد دقیق‌تر شدن نرخ بیکاری داشته باشیم تا از این طریق بتوانیم نرخ بیکاری استانها را به صورت دقیق محاسبه کنیم؛ با این فرآیند نرخ بیکاری تابستان و پاییز به طور همزمان اعلام می‌شود.

رئیس مرکز آمار ایران در ارتباط با زمان دقیق اعلام نرخ بیکاری شش ماهه گذشته کشور با تاکید بر این نکته که نمی‌توانم زمان قطعی بدهم، تصریح کرد: به دلیل اتمام فصل پائیز، دو نرخ را در یک مقطع زمانی اعلام خواهیم کرد.

وی در پاسخ به سئوال دیگری در خصوص اینکه شما در جلسه شورای عالی اشتغال ایجاد یک میلیون شغل جدید را تایید کردید و آیا این به معنی کاهش نرخ بیکاری تابستان و پائیز سال جاری است؟ گفت: در آنجا فقط بحث فرصتهای شغلی جدید مطرح بود ولی به صورت کلی تایید می‌کنم که آ‌مارها نشان می‌دهد نرخ بیکاری در شش ماه گذشته کاهش یافته است.

عادل آذر ادامه داد:‌ آن یک میلیون شغلی که مرکز آمار تایید کرده، مربوط به اقدامات تابستان88 تا تابستان 89 و یکسال تمام است و به این معنی که این میزان در سال 89 ایجاد شده باشد، نیست.

رئیس مرکز آمار ایران درباره این سئوال که زمستان 88 و بهار 89 نرخ بیکاری در کشور جهش چند درصدی داشته است و آیا تایید یک میلیون شغل می‌تواند گواهی بر کاهش نرخ بیکاری باشد؟ با تایید این موضوع گفت: تا کنون محاسبات وضعیت بیکاری تابستان و پاییز سال جاری نشان می دهد که وضعیت نسبت به بهار 89 بهتر است و نرخ بیکاری کاهش خواهد یافت اما تک رقمی بودن و یا دو رقمی بودن آن را پس از پایان محاسبات اعلام می‌کنیم.

مرجع محاسبه نرخ تورم

وی در ارتباط با موضوع تفکیک حسابها و مرجع محاسبه نرخ تورم و نتیجه مذاکرات مرکز آمار و بانک مرکزی در این خصوص اظهارداشت: هم اکنون در این زمینه ما منتظر اعلام قانون هستیم ولی این مسئله در قالب مصوبه شورای عالی آمار مطیرح شده بود که با بانک مرکزی نیز توافقاتی داشتیم و هم اکنون این مسئله در قالب برنامه 5 ساله پنجم هم مطرح شده و به محض ابلاغ وارد فاز عملیاتی خواهد شد.

عادل آذر در بخش دیگری از سخنانش به تفکیک حسابهای بخش تعاون از دو بخش دولتی و خصوصی نیز اشاره کرد و افزود: زمان بندی پروژه تهیه حسابهای بخش تعاون کشور از ابتدای دیماه سال جاری تا ابتدای دی‌ماه سال 91 است هرچند مقدمات آن در سال گذشته فراهم شد.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه امیدواریم در ابتدای سال 90 خروجی‌های اولیه این طرح را داشته باشیم، بیان داشت: در زمان اجرای پروژه اطلاعات اقتصادی مربوط به بخش‌های مختلف تعاونی به محض مشخص شدن اعلام می شود ولی به صورت کلی پروژه حسابهای ملی بخش تعاون به صورت فصلی و سالیانه قابل ارایه خواهد بود.





بمب خبری سال این هفته منفجر شد

بمب خبری سال با اجرای رسمی قانون هدفمندی یارانه‌ها با محوریت اصلاح قیمتها در این هفته منفجر شد به طوری که این موضوع از ابتدای هفته تا امروز تیترهای صفحه نخست خبرگزاریها و روزنامه‌ها را به خود اختصاص داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرانجام پس از گذشت نزدیک به سه سال از مطرح شدن هدفمندی یارانه‌ها توسط دکتر محمود احمدی نژاد، شنبه این هفته رسما رئیس جمهور از تلویزیون دستور آغاز اصلاح قیمتها از بامدداد 28 آذرماه را صادر کرد.

صدور این دستور که برخی‌ها از آن به عنوان دستور تاریخی در عرضه اقتصاد یاد می کنند، به سرعت به خبر اول خبرگزاریها و سپس روزنامه‌های مختلف کشور قرار گرفت و حتی برخی رسانه‌ها آن شب به یاد ماندنی تا صبح بیدار مانند و تمامی اخبار مرتبط با هدفمندی یارانه‌ها پیگیری کردند.

دوشنبه صبح وقتی به باجه‌های روزنامه فروشی مراجعه کردیم، دیدم که آغاز هدفمندی یارانه‌ها تیتر اول اکثریت روزنامه‌های کشور است و این روند تقریبا تا پایان هفته هم ادامه داشته است.

در این میان، این هفته هر هر روز و هر ساعت و هر ثانیه اخبار جدید از محتویات هدفمندی یارانه‌ها منتشر شد؛ از قیمتهای جدید آب، برق، گاز و نان گرفته تا قیمتها و سهمیه‌های جدید بنزین، گازوئیل و دیگر فرآورده‌های سوختی و همچنین کرایه‌های جدید حمل و نقل عمومی.

در همین حال، تمامی اخبار اقتصادی و حتی سیاسی - اجتماعی و فرهنگی و هنری این هفته تحت تاثیر اخبار مرتبط با هدفمندی یارانه‌ها بود و رسانه‌ها به بررسی ابعاد مختلف بزرگترین تحول اقتصادی کشور پرداختند.

در این هفته رسانه‌های خارجی سناریوی جدیدی برای هدفمندی یارانه ها پیچیدند اما همرامی و مشارکت مثال زدنی مردم با اجرای هدفمندی یارانه‌ها، آن‌ها را به سرعت مایوس کرد به طوری که برای جلب افکار عمومی ترمز سیاست تند روی خود را در روزهای بعد کشیدند.

به گزارش مهر، همچنین در هفته جاری دولت 8 هزار تومان یارانه نان به ازای هر نفر برای مدت دو ماه را به حساب سرپرست خانوار واریز کرد. برهمین اساس، قیمتهای جدید نان از روز چهارشنبه اعمال شد.

مهدی غضنفری وزیر بازرگانی از نهایی شدن نرخ نان به صورت استانی در سراسر کشور خبر داده و گفته است: قیمت‌های جدید در نانوایی‌های سراسر کشور نصب شده و در معرض دید مشتری قرار خواهد گرفت.

به هر حال، این روزها هر کجا می‌روی، حرف از پرداخت یارانه نقدی و اصلاح قیمتها است؛ در تاکسی می‌نشینی، وارد مترو می‌شوی، به بانکها مراجعه می‌کنی، سوار اتوبوس می‌شوی، به محل کار می‌روی، همه و همه از یکدیگر می‌پرسند حالا با اصلاح قیمتها وضعشان نسبت به گذشته بهتر می شود؟

در این میان، پیش بینی می شود از این پس باید در پی جنب و جوش تولید برای ارائه محصول با کیفیت و با قیمت مناسب بود و مدیریت مصرف قاعدتا در دستور کار مردم قرار گیرد، ضمن اینکه نسلهای آینده از هدفمندی یارانه‌ها به عنوان اثر ماندگار یاد خواهند کرد که نسلی فعلی پذیرفت تا همت و کار مضاعف در پیش گیرد تا فردایی‌ها اقتصاد با طراوت و سرحال را تجربه کنند. البته باید گفت که با توجه به مشارکت ملی در طرح هدفمندی یارانه ها، هیچکس نباید به خود اجازه بدهد که آن را انحصاری برای خود بداند.





نان فانتزی 20 درصد ارزان می‌شود



قائم مقام وزیر بازرگانی رفتار مردم، تولید و توزیع کنندگان در آغاز اجرای هدفمندی یارانه‌ها را "عادی" عنوان کرد و گفت: براساس توافق با اتحادیه‌ها، قیمت نان فانتزی حدود 20 درصد و ماکارونی بین 7 تا 18 در صد کاهش می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود موحدی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیمای جمهوری اسلامی ایران با اعلام اینکه قیمت تعیین شده برای هر کیلو گندم 250 تومان و برای آرد 280 تا 300 تومان (براساس میزان سبوس) است، اظهارداشت: آرد پیش از این به قیمتهای 75 ریال و 450 ریال فروخته می شد.

وی با بیان اینکه منابع به دست آمده از این راه باید بین متقاضیان دریافت یارانه تقسیم شود، در عین حال گفت: با آغاز نخستین روز طرح هدفمندی در این بخش ما گزارشهایی مبنی بر افزایش کیفیت نان داشتیم.

موحدی همچنین خبر داد: براساس توافق با اتحادیه ها و با توجه به نرخ کنونی آرد، قیمت نان‌های آزادپز، نان فانتزی حدود 20 درصد و ماکارونی بین 7 تا 18 در صد کاهش می یابد، ضمن اینکه البته در جایی که افزایش قیمت یک نهاده اثر مستقیم بر تولید از جمله در بخش حمل و نقل داشته باشد، ناچاریم افزایش قیمت خدمات یا محصول را بپذیریم.

وی در ادامه اقدامهای پیشگیرانه برای نظارت و کنترل بازار سخت گفت و تصریح کرد: هم اکنون رفتار مردم و همچنین توزیع کنندگان عادی است ولی سیستمهای پشتیبانی در نظر گرفته شده مانع از هر نوع استفاده نادرست از شرایط می شوند.

قائم مقام وزیر بازرگانی با بیان اینکه اقدامهای احتیاطی شامل ذخیره سازی کالاهای اساسی و پایش محل نگهداری کالاها است، خاطرنشان کرد: ما سلسله فعالیت های پیشگیرانه داشتیم از جمله با تولیدکنندگان، شرکتهای پخش، اتحادیه ها، شرکت های عرضه و فروشگاه های زنجیره ای تفاهم کردیم.

موحدی همچنین از بازگشت قیمت خوراک پتروشیمی که شامل گاز می شود، به قیمتهای سال گذشته خبر داد و اعلام کرد: با این کار بین 4 تا 15 درصد قیمت تولیدات پتروشیمی کاهش می‌یابد و محصولات حاصل از آنها نیز حدود 12 درصد کاهش قیمت خواهند داشت که این امر روی قیمت کالاهای بعدی از جمله بسته بندی های مواد غذایی تاثیر خواهد گذاشت.



تفکیک حسابهای بخش تعاون تا پایان سال 90





وزیر تعاون با اعلام مصوبه هیئت دولت مبنی بر تفکیک حسابهای بخش تعاون از دو بخش خصوصی و دولتی، گفت: با همکاری مرکز آمار و بانک مرکزی این تفکیک تا پایان سال 90 انجام می‌شود. به گزارش خبرنگار مهر، محمد عباسی ظهر پنجشنبه در اولین جلسه ستاد تهیه حسابهای بخش تعاون کشور با بیان اینکه این تفکیک حسابهای تعانون از دو بخش دولتی و خصوصی در راستای مصوبه هیئت دولت انجام می‌شود، گفت: هم اکنون مردم می توانند در یکی از سه بخش اقتصادی کشور فعالیت‌های خود را عملیاتی کنند. وزیر تعاون با تاکید بر اینکه بخش تعاونه در سایه سیاست‌های دولتی و خصوصی شدن اقتصاد نتوانست از رشد مناسبی برخوردار شود، اظهار داشت:‌ تاکنون پایش سالیانه عملکرد تعاونی‌های در اقتصاد اتفاق نیافتاده بود. عباسی با اشاره به اینکه در اواخر دولت نهم وزارت تعاون به دنبال تفکیک حسابهای بخش تعاون از اقتصاد ملی رفت و آن را در هیئت دولت مطرح کرد، افزود: با تصویب هیئت دولت، قرار شد با همکاری مرکز آمار ایران و بانک مرکزی و در مجموعه تا پایان سال 90 این پروژه مشترک در کل کشور انجام شود که یک اقدام بسیار مهم در بخش تعاون تلقی خواهد شد.

اعطای سهام عدالت به کارگران فصلی در کشور





ابراهیم نظری جلالی معاون روابط کار وزیر کار و امور اجتماعی از اعطا سهام عدالت به کارگران فصلی خبر داد.