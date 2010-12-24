مشکلات روستاهای ساری با جدیت پیگیری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، هادی ابراهیمی در جمع عزاداران حسینی روستای سنگتراشان ساری افزود: از نزدیک با مشکلات مردم مناطق آشنا بوده و برای رفع آن سفرهای روستایی مسئولین استان به مناطق محروم روستایی آغاز شده است.

وی خاطر نشان کرد: بسیاری از روستاهای بخش کلیجانرستاق، دودانگه و چهاردانگه ساری از محرومیت بالایی برخوردار بوده و مردم این مناطق علیرغم مضیقه بودن رفاه زندگی، همواره در تمامی عرصه ها حماسه ساز بودند.

ابراهمی در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر تبیین ارزش های اعتقادی و دینی فلسفه امام حسین برای جوانان خاطر نشان کرد: مکتب امام حسین(ع)، نورانیت انسان سازی در جامعه است و بر پایه اخلاق، عدالت، ارزش ها و مالوفات انسانی پایدار است.

معاون سیاسی، فرهنگی و امنیتی استانداری مازندران با اشاره به اینکه عزاداری های حسینی دارای یک معرفت و بصیرت عمیق ولایی است تصریح کرد: انقلاب اسلامی ایران برگرفته از قیام امام حسین است.

ابراهیمی با بیان اینکه خط سرخ شیعه همان خط اسلام ناب محمدی است افزود: مکتب عاشورا و مکتب امام حسین، یوغ های ظلم و ستم را از جامعه برچیده است.

وی با اعلام اینکه بازگرداندن جامعه به سنت و سیره پیامبر یکی از اساسی ترین فلسفه نهضت عاشورا بوده است گفت: تنهایی امام حسین (ع) در قیام عاشورا نیاز به بازشناسی دارد.

این مسئول فرهنگی مازندران با بیان اینکه اقامه عدل، امر به معروف و نهی از منکر، تشکیل حکومت اسلامی برگرفته از وحی و حکومت نبوی و شهادت اهداف دیگر قیام امام حسین (ع) در کربلا بوده است تصریح کرد: توسعه کشور اگر بر مدار عدالت مدنظر امام حسین (ع) باشد کشور را آبادان و توسعه یافته خواهد کرد.

وی با اشاره به در پیش بودن سالگرد حماسه 9 دی 88 افزود: ملت ایران امسال باید تکرار تجدید بیعت با ولایت را در این روز تجربه کنند.

روستای سنگتراشان ساری در بخش جنوب شهرستان ساری قرار دارد و بالغ بر هشت خانوار جمعیت دارد.

70 درصد مردم این روستا از طبقه سادات بوده و حضور مردم این روستای محوری در مراسمات عزاداری سید و سالار شهیدان به صورت دستجات در ماههای محرم و صفر در مشهد مقدس مشهور است.