دانشگاه آزاد تنها میزبان بازنده در هفته نخست بود/ مدعیان پیروز شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته نخست این فصل از رقابتها که در قزوین، بندر امام، اصفهان و تهران پیگیری شد، تیم مهرام مدافع عنوان قهرمانی با 69 اختلاف امتیاز حریف تازه لیگ برتری خود یعنی ملی حفاری ایران را شکست داد.
این دیدار در تالار بسکتبال آزادی برگزار شد. در دیگر دیدار برگزار شده در این تالار شاگردان مهران حاتمی به مصاف شهرداری گرگان رفتند اما با وجود حضور در خانه نتیجه این دیدار را واگذار کردند.
در سایر دیدارها که در شهرستانها برگزار شد ذوب آهن اصفهان در مصاف با پویای تهران موفق به کسب نخستین پیروزی فصل خود شد. ذوب آهن نایب قهرمان فصل گذشته است.
همچنین پتروشیمی که این فصل از مربیگری مصطفی هاشمی بهره میبرد در دیدار خانگی موفق به فراهم کردن اسباب شکست برای راه و ترابری قم شد. شهرکردیها هم که برای دیدار با کاسپین به قزوین رفته بودند با متحمل شدن شکست این استان را ترک کردند.
نتایج کامل دیدارهای برگزار شده در هفته نخست فصل جدید مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاههای کشور به شرح زیر است:
* مهرام تهران 117 - ملی حفاری ایرن 48
* دانشگاه آزاد 68 - شهرداری گرگان 70
* ذوب آهن اصفهان 98 - پویای تهران 42
* پتروشیمی بندر امام 66 - راه و ترابری قم 50
* کاسپین قزوین 65 - هیئت بسکتبال شهر کرد 57
در این هفته از رقابتها تیم توزین الکتریک کاشان به دلیل انصراف نماینده شیراز با قرعه استراحت روبهرو بود.
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