توانمندی نخبگان ایثارگر در حل مشکلات استفاده شود

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، ابوالفضل خلیلی شامگاه پنج شنبه در گردهمائی مسئولان فرهنگی و مسئولان انجمن های قرآنی استان همدان با تاکید بر نقش نخبگان در جامعه گفت: بهره گیری از توانمندی و ظرفیت های نخبگان ایثارگر در زمینه های تخصصی امری ضروری است.

وی با اشاره به اینکه جامعه امروز باید به سمتی حرکت کند تا با تعیین جایگاه نخبگان ایثارگر و توجه ویژه به ظرفیت های آنان از نظرات وتوانمندی آنان در زمینه های مختلف استفاده شود، اظهار داشت: استفاده از نظرات مشاوران نخبه در مباحث فرهنگی و انجام خود ارزیابی، از فعالیت های مهم امور فرهنگی بنیاد شهید استان همدان است.

خلیلی با بیان اینکه بالا بردن سطح آگاهی و شناخت کارشناسان در خصوص اجرای بخشنامه ها و دستورالعمل های سازمانی از اهداف این گردهمایی است، افزود: آشنا کردن اعضا با ضرورت ثبت اطلاعات فعالیتهای فرهنگی در شناسنامه فرهنگی نیز از اهداف این گردهمایی بوده است.

معاون فرهنگی سازمان بنیاد شهید و امورایثارگران استان همدان بر خدمت رسانی به موقع در جامعه هدف تاکید کرد و با بیان اینکه باید از نظرات نخبگان فرهنگی در انجام کارها استفاده نمود، گفت: بهره گیری از توانمندی نخبگان ایثارگر ضروری است.

وی از برگزاری برنامه های مختلف فرهنگی و هنری برای نخبگان ایثارگر و جامعه هدف خبر داد.