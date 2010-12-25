معتادان نگران افشای اطلاعاتشان در مراکز ترک اعتیاد مجاز هستند

محمدباقر صابری زفرقندی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دلایل گرایش معتادان به مراکز ترک اعتیاد غیر مجاز افزود: اعتماد نداشتن معتادان به مراکز ترک اعتیاد مجاز یکی از مهمترین دلایل گرایش آنان به سمت مراکز غیرمجاز است زیرا بسیاری از معتادان این نگرانی را دارند که در مراکز رسمی اطلاعات آنان محرمانه نماند.

وی ادامه داد: بسیاری از این افراد نگران برخوردهای انتظامی و قضایی و متعاقبا ثبت اطلاعات آنان در مراجعه به مراکز ترک اعتیاد مجاز هستند.

مدیرکل درمان و حمایتهای اجتماعی ستاد مبارزه با مواد مخدر اظهار کرد: در بسیاری از کشورها و از جمله ایران برای رفع این مشکل و ایجاد اطمینان برای مراجعه کنندگان، نظام بهداشتی کشور مسئول و متولی درمان شده تا اطلاعات بیماران اعتیاد نیز مانند سایر بیماران محرمانه بماند.

وی گفت: طبق قانون هیچ کدام از اعضای کادر درمانی اجازه افشای اطلاعات بیماران اعتیاد را ندارند.

صابری زفرقندی تصریح کرد: تجربه درمان و خصوصا درمانهای اجباری از سوی نیروی انتظامی حتی در کشورهایی که به عنوان کشور آزاد نامیده می شوند نشان دهنده این مطلب است که بخشی از افراد به هر دلیل به نیروهای دولتی و انتظامی اعتماد نکرده و به مراکز مجاز مراجعه نمی کنند و به مراکز غیرمجاز می روند.

وی افزود: در سالهای اخیر تلاش همه مسئولان بر این بوده تا با ایجاد اطمینان در معتادان از مراجعه آنان به مراکز درمان غیر مجاز جلوگیری کنند.

مدیرکل درمان و حمایتهای اجتماعی ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: وجود مراکز غیرمجاز در کشور و اقامت غیر علمی و غیر بهداشتی برخی از معتادان در این مراکز قابل انکار نیست اما شواهدی نیز از افزایش تمایل افراد به اقامت در این مراکز در دسترس نیست.