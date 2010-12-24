پرونده مسکن مهر در مازندران بسته می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید رسول رسولی در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری مازندران در استانداری افزود: روند اجرای پروژه های مسکن مهر در استان رو به رشد است.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس میانگین ساخت و ساز، هر 50 متر یک شغل در بخش ساختمان ایجاد می شود که این نرم در مازندران 90 متر است.



رئیس سازمان مسکن و شهرسازی مازندران با اشاره به اینکه ماهانه هزار و 700 واحد مسکونی در استان ساخته می شود، تصریح کرد: مشکل بیمه کارگران ساختمانی با افزایش اشتغال بخش مسکن در مازندران رفع شد.



رسولی با بیان اینکه ظرف چهار سال آینده تمامی کارگران ساختمانی بیمه می شوند در عین حال از صدور سه هزار پروانه اشتغال مهندسی در استان خبر داد.



وی افزود: سال آینده 16 هزار واحد مسکونی طرح مسکن مهر در مازندران ایجاد که می توان اذعان داشت پرونده درخواست کنندگان مسکن مهر در پایان سال 90 در مازندران بسته می شود.



حسن حبیب ن‍ژاد، مدیرکل شیلات مازندران نیز با اشاره به اینکه امسال 690 نفر در بخش شیلاتی مازندران مشغول شدند، اظهار داشت: مشکل بیمه کارگران آب بندان ها که حدود 400 نفر هستند هنوز رفع نشده است.

