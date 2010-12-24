به گزارش خبرنگار مهر، وزیران عضو کمیسیون ماده (1) آئین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره 25338/ت24794هـ مورخ 29/5/1380 تصویب کردند که سود بازرگانی پرتقال ردیف (08051000) تعرفه، نارنگی ردیف (08052000) تعرفه و سیب ردیف (08081000) تعرفه برای محموله‌هایی که از تاریخ پانزدهم دی‌ماه سال 1389 تا پایان اردیبهشت ماه سال 1390 به گمرکات کشور وارد می‌شود، صفر درصد تعیین می‌شود.

این تصویب‌نامه در تـاریخ 28/9/1389 به تأیید مقام ریاست‌جمهوری رسیده و سپس توسط معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

مهدی غضنفری وزیر بازرگانی در خصوص واردات میوه بر این باور است که میوه های خارجی سهم زیادی از بازار داخلی کشور را در بر نمی گیرد، ضمن اینکه باید به این نکته توجه داشت که میوه ایرانی نیز در برخی بازارهای خارجی یافت می شود؛ بنابراین باید نسبت واردات میوه به تولید آن را سنجید که معادل 3 درصد است. البته باید به عنوان یک ایرانی کمک کرد که تولید داخلی پا بگیرد.



