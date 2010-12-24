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۳ دی ۱۳۸۹، ۱۱:۴۱

با بیش 90 هزار عنوان کتاب/

کتابخانه دیجیتال علوم انسانی راه‌اندازی شد

کتابخانه دیجیتال علوم انسانی راه‌اندازی شد

شهرداری تهران با مشارکت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی کتابخانه دیجیتال علوم انسانی را راه‌اندازی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، این کتابخانه هم اکنون با بیش از نود هزار عنوان کتاب الکترونیکی در اختیار علاقمندان به استفاده از این منابع است و قرار است در مرحله دوم این طرح صدها هزار منبع اطلاعاتی دیگر بدان اضافه شود.

کاربران این کتابخانه لازم است برای استفاده از آن نام کاربری و کلمه عبور دریافت کنند و عضویت در این کتابخانه الکترونیکی رایگان است.

این کتابخانه به آدرس http://ebook.tehran.ir  دارای  4 بخش اصلی شامل تازه‌ها، پرسش و پاسخ، نقد و بررسی و کتابخانه شخصی است.

در بخش "تازه‌ها" جدیدترین مدارک در قالب پنج گروه کتاب، پایان نامه، مقاله، مجله و منابع دیجیتالی ارائه می‌‌شود و دربخش "نقد و بررسی" نقطه نظرات کاربران در مورد اطلاعات و منابع در ارتقای سطح کیفی اطلاعات موجود در کتابخانه مطرح خواهد شد.

کاربران می توانند در بخش "کتابخانه شخصی" محیطی اختصاصی داشته باشند که براساس نیاز و ساختار مورد علاقه آنها برنامه‌ریزی و طراحی شود. هر کاربر مدارک و منابع مورد نظر را می‌تواند پس از جستجو در کتابخانه شخصی خود قرار دهد.

در بخش "پرسش و پاسخ" هم همانطور که از نامش مشخص شود پرسش‌های کاربران در مورد کاربری سیستم و در قالب گروه‌های موضوعی مشخص در این بخش طرح و پس از بررسی و پاسخ در صورت تایید نمایش داده می‌شود.

کد مطلب 1216325

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