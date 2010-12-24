به گزارش خبرنگار مهر، این کتابخانه هم اکنون با بیش از نود هزار عنوان کتاب الکترونیکی در اختیار علاقمندان به استفاده از این منابع است و قرار است در مرحله دوم این طرح صدها هزار منبع اطلاعاتی دیگر بدان اضافه شود.

کاربران این کتابخانه لازم است برای استفاده از آن نام کاربری و کلمه عبور دریافت کنند و عضویت در این کتابخانه الکترونیکی رایگان است.

این کتابخانه به آدرس http://ebook.tehran.ir دارای 4 بخش اصلی شامل تازه‌ها، پرسش و پاسخ، نقد و بررسی و کتابخانه شخصی است.

در بخش "تازه‌ها" جدیدترین مدارک در قالب پنج گروه کتاب، پایان نامه، مقاله، مجله و منابع دیجیتالی ارائه می‌‌شود و دربخش "نقد و بررسی" نقطه نظرات کاربران در مورد اطلاعات و منابع در ارتقای سطح کیفی اطلاعات موجود در کتابخانه مطرح خواهد شد.

کاربران می توانند در بخش "کتابخانه شخصی" محیطی اختصاصی داشته باشند که براساس نیاز و ساختار مورد علاقه آنها برنامه‌ریزی و طراحی شود. هر کاربر مدارک و منابع مورد نظر را می‌تواند پس از جستجو در کتابخانه شخصی خود قرار دهد.

در بخش "پرسش و پاسخ" هم همانطور که از نامش مشخص شود پرسش‌های کاربران در مورد کاربری سیستم و در قالب گروه‌های موضوعی مشخص در این بخش طرح و پس از بررسی و پاسخ در صورت تایید نمایش داده می‌شود.