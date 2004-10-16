عدم مسئوليت پذيري دست اندركاران مهمترين مشكل صنعت قير و آسفالت كشور است

به گزارش خبرگزاري مهر، مهندس احتشامي افزود: تمام امكانات و دانش و توان مربوطه در كشور موجود مي باشد تا بتوان آسفالت خوب با عمر مناسب و استاندارد داشته باشيم اما آنچه وجود ندارد مسئوليت پذيري در تمام طول زنجير توليد مصرف و نگهداري است.

وي تصريح كرد: آسفالت با عمر متوسط حدود 20 سال مناسب بوده و آسيب پذيري و خرابي آسفالت زير 12 سال اطلا مناسب نيست درحالي كه عمر مفيد آسفالت هاي برخي از راه ها و خيابان هاي كشور بين سه تا پنج سال است كه خود موجب ايجاد هزينه هاي فراوان بر پيكره جامعه شده است.

اين كارشناس صنعت قير و آسفالت خاطرنشان كرد: اگر مصالح خوب را در اختيار كارگر يا آسفالت كاري قرار دهيم كه از شرايط قير و آسفالت اطلاع ندارد و يا بي علاقه و فاقد دانش فني مي باشد، با دستگاه هاي فول اتوماتيك نيز توليد مناسبي را عرضه نخواهد كرد.

وي اذعان كرد: جهت رفع اين مشكل به نظر مي رسد با روش هايي مانند ساماندهي پرداخت هاي مناسب، نظارت مستمر و پيگير، ارائه حقوق بيشتر، آموزش و برگزاري كلاس هاي مختلف براي رده هاي كاري مي توان دقت حرفه اي و مسئوليت پذيري را ميان مديران و دست اندركاران صنعت قير و آسفالت كشور افزايش داد.

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