محمد مهدی نژاد نوری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: این که پژوهش نیاز محور شرط الزامی ارتقاء اعضای هیئت علمی شود منجر می شود اعضای هیئت علمی همان طور که تلاش زاید الوصفی را طی چند سال گذشته در تولید مقالات علمی داشته اند همین تلاش را برای رفع نیازهای کشور نیز داشته باشند.

معاون پژوهشی و فناوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از تصویب آیین‌نامه جدید فرصت مطالعاتی اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها خبر داد و گفت: اساس کار در آئین نامه جدید فرصت مطالعاتی اعضای هیئت علمی "نیاز محوری" است یعنی استادی به فرصت مطالعاتی نمی رود مگر طرحش به تایید شورای دانشگاه برسد و معلوم شود که می خواهد چه نیازی از کشور را برطرف کند.

وی افزود: در آئین نامه جدید فرصت مطالعاتی اعضای هیئت علمی، فرصت های مطالعاتی داخل کشور را به رسمیت شناختیم تا اعضای هیئت علمی بتوانند برای فرصت مطالعاتی به موسسات داخلی بروند و علاوه بر حقوق رسمی‌شان دوباره از آن موسسه نیز حقوق، مزایا و حق الزحمه دریافت کنند.