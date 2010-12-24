به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از ستاد خبری سومین جشنواره فیلم بم تهمینه میلانی به مناسبت فرارسیدن سالگرد زلزله بم گفت: هریک از ما ایرانیان، شهروند سرزمینی هستیم که فارغ از رنگ پوست، نژاد، مذهب و فرهنگ سرزمین مشترکی به نام ایران را شکل میدهیم. بنابراین هر آنچه در این سرزمین به عنوان فاجعه اتفاق میافتد یک یک ما در شکلگیری آن سهیم هستیم، گاه با بیتوجهی، گاه با ناآگاهی.
عضو هیئت داوری دومین جشنواره فیلم بم ادامه داد: سرزمین ما سرزمین بلاخیزی است، پر از حوادث غیرمترقبه و خانمانسوز همچون سیل و زلزله، حوادثی که با وقوع خود نه تنها لطمات جبران ناپذیری دارند بلکه گاه تاثیر ویرانگر آن تا قرنها بر زندگی ایرانیان سایه میاندازد. زلزله بم را به خاطر دارید؟
این نویسنده و کارگردان افزود: در کنار حوادثی که خارج از اختیار بشر است و کنترل جدی بر آن وجود ندارد، فجایعی است که به وجود آورنده آن خود انسانها هستند، انسانهایی که میتوانند با اندک توجهی به استانداردسازی با آن مقابله کنند. فاجعه سعادت آبد که یادتان هست. دهها کارگر و تکنیسین قربانی رعایت نشدن استاندارد در ساخت و ساز ساختمان شدند و جان خود را از دست دادند و در پیآمد این واقعه تلخ دهها خانواده با از دست دادن سرپرست خود بیش از پیش در معرض فقر و دیگر آسیبهای جدی اجتماعی قرار گرفتند.
کارگردان فیلم سینمایی "سوپراستار" گفت: حتی اگر بعضی مسئولین کشور جهت آموزش، پیشگیری یا کاهش صدمات بعد از وقوع این حوادث کوتاهی میکنند، ما را بر حق نمیکند که تک تک ما به مبارزه با این حوادث برنخیزیم. آموزش صحیح، پیشگیری و استفاده از استانداردهای جهانی برای ساخت و ساز وظیفه تک تک ما است.
وی گفت: بخشی از این آموزش جهت پیشگیری و کاهش صدمات بعد از وقوع حوادث از طریق نمایش فیلم و عکس است. به ویژه فیلم که تاثیر عمیقتر و ارتباط عاطفی درازمدتتری با بیننده دارد. بنابراین یکی از وظایف اصلی ما حمایت از فیلمسازان و فیلمهایی است که به این موضوعها میپردازند.
کارگردان فیلم سینمایی "آتشبس" در پایان گفت: کمک به ساخته شدن باکیفیت این آثار هنری و نمایش آنها، به ویژه در رسانه ملی میتواند گامی بزرگ و مثبت برای آشنایی مردم با این حوادث جانگداز و پیشگیری از آنها باشد.
سومین جشنواره فیلم بم به دبیری مرتضی آتشزمزم سال 90 برگزار میشود.
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