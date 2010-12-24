ساعات آغاز به کار ادارات و مشاغل مختلف در تهران تعیین شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس این مصوبه، ساعت آغاز کار واحدهای نظامی 6:30 تا 7، واحدهای صنعتی 7، مدارس 7:15 تا 7:45 صبح تعیین شده است.

همچنین ساعات آغاز کار بانکها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی و بخشهای آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعم از دانشگاه‌ها و بیمارستانها هشت صبح تعیین شده است.

همچنین کار در سازمانهای دولتی و عمومی نیز 8.30 صبح آغاز خواهد شد.

هیئت وزیران ساعت آغاز کار بازاریان و اصناف را نیز 9.30 تا 10 صبح اعلام کرده است.

بر اساس بند دیگری از مصوبه هیئت وزیران، سازمانهای دولتی و عمومی مکلف شدند، ساعات کار را به نحوی تنظیم کنند که یک ساعت زودتر از زمان مقرر پایان یابد و کسری ناشی از این بند، از طریق دورکاری و کار در منزل جبران شود.

هیئت وزیران همچنین به دستگاههای دولتی اجازه داد تا پایان سال 1389، حداقل 20 درصد از وظایف و خدمات خود را از طریق روش‌های دورکاری و کار در منزل تعریف کنند.