به گزارش خبرنگار مهر، در هفته بیستم لیگ برتر تیم ذوب آهن از سد استقلال گذشت و با کسب سه امتیازی شیرین جایگاه خود را در صدرجدول استحکام بخشید. این پیروزی برای تیم استقلال گران تمام شد و تیم پرویز مظلومی را با سه پله سقوط به رده پنجم جدول فرستاد. تیم‌های سپاهان اصفهان، مس کرمان و تراکتورسازی تبریز از تیم‌های پیروز دیدارهای روز گذشته بودند که مزد آنها از این پیروزی‌ها صعود یک پله‌ای در جدول رده بندی بود.

در هفته بیستم لیگ برتر تیم پرسپولیس پس از پنج هفته موفق به کسب امتیاز شد و با غلبه بر سایپا 30 امتیازی شد و به رده هفتم جدول صعود کرد. پرسپولیس در رده ششم جدول جای صنعت نفت آبادان را گرفت که این هفته مقابل راه آهن شهرری آنهم در آبادان تن به شکست داد. راه آهن به لطف این پیروزی خارج از خانه 25 امتیازی شد و به رده دهم جدول صعود کرد.

در هفته بیستم لیگ برتر صبای قم و فولاد خوزستان شکست خوردند اما همچنان رده‌های هشتم و نهم جدول را در اختیار دارند. تیم ملوان بندرانزلی در ایستگاه بیستم لیگ به مس کرمان باخت و به حرکت آسانسوری خود در جدول ادامه داد و این بار یک پله در جدول نزول کرد!

شاهین بوشهر این هفته با پیروزی مقابل صبای قم سه پله در جدول صعود کرد و به سکوی دوازدهم جدول رسید. پیکان قزوین بیشترین صعود را در جدول رده بندی داشت و با تحمیل شکست 3 بریک به پاس همدان به سکوی سیزدهم جدول ارتقا یافت. در شرایطی که تیم‌‍های سایپا، پاس همدان و شهرداری تبریز هر کدام بین دو تا سه پله در جدول نزول کردند، تیم نفت تهران به لطف تساوی با تیم استیل آذین یک پله در جدول رده بندی صعود کرد و به سکوی پانزدهم رسید. در آستانه آغاز تعطیلات لیگ برتر تیم استیل آذین هم با 19 امتیاز قعرنشین جدول است.

- نتایج دیدارهای هفته بیستم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

* سپاهان اصفهان 3 - فولاد خوزستان 2

گل‌ها: ابراهیم توره (52 و 3+90) و محسن بنگر (6+90) برای سپاهان و رضا نوروزی (45) و آرش افشین(75) برای فولاد

* نفت تهران 2 - استیل آذین تهران 2

گل ها: ژودیفل فریرا (50) و محمدرضا نیک نهاد (2+90) برای نفت و میلاد زنیدپور(52) و محمد غلامی (62) برای استیل آذین

اخراج: حسین کعبی (85 - استیل آذین)

* صنعت نفت آبادان صفر- راه آهن شهرری یک

گل: ایمان رزاقی راد (40)

* صبای قم صفر - شاهین بوشهر یک

گل: منصور تنهایی (42)

* مس کرمان یک - ملوان بندرانزلی صفر

گل: پائولو زالترون (60)

* پیکان قزوین 3 - پاس همدان یک

گل‌ها: علی قربانی (35)، جهانگیر عسگری (45) و میثم رضاپور (48) برای پیکان و مرتضی عزیزمحمدی (10) برای پاس

اخراج: وحید علی آبادی (پاس همدان)

* تراکتورسازی تبریز یک - شهرداری تبریز صفر

گل: محمد نصرتی (2+92 - پنالتی)

* سایپا البرز صفر - پرسپولیس یک

گل: اشپیتیم آرفی (83)

* استقلال تهران یک - ذوب آهن اصفهان 2

گل‌ها: آرش برهانی (20) برای استقلال و سید جلال رافخایی (63) و محمدرضا خلعتبری (84 - پنالتی) برای ذوب آهن

- جدول رده بندی لیگ برتر در پایان دیدارهای روز گذشته به شرح زیر درآمد:

تیم بازی تفاضل امتیاز توضیحات 1- ذوب آهن 20 14+ 42 - 2- سپاهان 18 16+ 34 یک پله صعود 3- مس 20 10+ 34 یک پله صعود 4- تراکتورسازی 20 9+ 34 یک پله صعود 5- استقلال 20 4+ 34 سه پله سقوط 6- پرسپولیس 20 2- 30 یک پله صعود 7- نفت آبادان 19 2+ 28 یک پله سقوط 8- فولاد 20 13+ 26 - 9- صبا 19 3+ 25 - 10- راه آهن 20 4- 25 یک پله صعود 11- ملوان 20 6- 23 یک پله سقوط 12- شاهین 20 2- 22 سه پله صعود 13- پیکان 20 9- 21 چهار پله صعود 14- سایپا 20 6- 20 دو پله سقوط 15- نفت تهران 20 6- 20 یک پله صعود 16- پاس 20 8- 20 سه پله سقوط 17- شهرداری 20 10- 20 سه پله سقوط 18- استیل آذین 20 17- 19 -

در هفته بیستم لیگ برتر 21 گل از خط دروازه‌ها گذشت که میانگین 3/2 گل برای هر بازی است. در این هفته رضا نوروزی، مهاجم فولاد خوزستان با گلی که در دیدار با سپاهان به ثمر رساند تعداد گل‌های خود در فصل جاری را به 12 گل رساند و به ادینهو صدرنشین جدول گلزنان نزدیک شد.

- جدول گلزنان لیگ برتر به شرح زیر است:

14 گل: ادینهو (مس کرمان)

12 گل: رضا نوروزی (فولاد خوزستان)

11 گل: کریم انصاری‌فرد (سایپای البرز)

9 گل: سیدمحمد حسینی (ذوب آهن اصفهان)، آرش افشین (فولاد خوزستان) و ابراهیم توره (سپاهان اصفهان)

8 گل: میلاد میداودی (استقلال تهران)، روح الله عرب (صنعت نفت آبادان) و سعید دقیقی (شهرداری تبریز)

7 گل: سیاوش اکبرپور و محمد غلامی (استیل آذین)، مهرداد اولادی (ملوان بندرانزلی) و محسن بیاتی نیا (صبای قم)

6 گل: آرش برهانی و فرهاد مجیدی (استقلال تهران)، محمد نوری (پرسپولیس تهران) و عباس محمدرضایی (سایپای البرز)

5 گل: امین متوسل‌زاده و بهادر عبدی (راه آهن شهرری)، علیرضا عباسفرد و جهانگیر عسگری (پیکان قزوین)، غلامرضا رضایی (پرسپولیس تهران)، امید شریفی نسب (نفت آبادان)، فرهاد خیرخواه (پاس همدان)، ایمان حیدری (شاهین بوشهر)، محمدرضا خلعتبری (ذوب آهن اصفهان)، علی علیزاده (تراکتورسازی تبریز) و احمد حسن‌زاده (مس کرمان)

4 گل: مسعود ابراهیم‌زاده و جاسم کرار (تراکتورسازی تبریز)، میثم بائو و علی کریمی (شهرداری تبریز)، میلوراد یانوش و رضا عنایتی (سپاهان اصفهان)، مهدی رجب زاده (ذوب آهن اصفهان)، اشپیتیم آرفی (پرسپولیس)، هادی اصغری (صبای قم)، امیر میربزرگی (پیکان قزوین)، پژمان نوری (ملوان بندرانزلی)، امیر محبی (پاس همدان)، سیامک سرلک (فولادخوزستان) و ابراهیم صادقی (سایپای البرز)

3 گل: شهرام گودرزی و کارلوس ادواردو (شهرداری تبریز)، باکاری دیاکیته و بختیار رحمانی (فولاد خوزستان)، جلال رافخایی و ایگور کاسترو (ذوب آهن اصفهان)، فرزاد آشوبی (استقلال تهران)، مجید خدابنده لو (پیکان قزوین)، رودریگو لوپز (راه آهن شهرری)، رسول نویدکیا (نفت آبادان)، محمد نزهتی (ملوان انزلی)، محسن بنگر (سپاهان اصفهان)

- جدول گلزنان خارجی لیگ برتر به شرح زیر است:

14 گل: ادینهو (مس کرمان)

9 گل: ابراهیم توره (سپاهان اصفهان)

4 گل: اشپیتیم آرفی (پرسپولیس)، جاسم کرار (تراکتورسازی تبریز)، میلوراد یانوش (سپاهان اصفهان) و باکاری دیاکیته (فولاد خوزستان)

3 گل: رودریگو لوپز (راه آهن شهرری)، کارلوس ادواردو (شهرداری تبریز) و ایگور کاسترو ( ذوب آهن اصفهان)

2 گل: خوزه نارسیسو (نفت تهران) و اکمل هولماتوف (پاس همدان)

یک گل: تیاگو فراگو (پرسپولیس)، لئوناردو پیمنتا (تراکتورسازی)، محمود آمنه، ریکاردو دی سوزا (راه آهن شهرری)، خلدون ابراهیم (نفت تهران)، فابیو جانواریو ( سپاهان اصفهان)، پائولو زالترون (مس کرمان)، آرتور یدگاریان (پاس همدان)، لئون پاچاجیان (نفت آبادان) و ژودیفل فریرا (نفت تهران)