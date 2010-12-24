فهرست بیشترین دانلودهای غیرقانونی 2010/ "آواتار"؛ به سرقت رفته ترین فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر، اینترنت و کاربردهای متعدد و نامحدودش با ایجاد بستری مناسب برای به سرقت بردن محصولات سینمایی همچنان در حال ضربه زدن به صنعت فیلم سازی جهان است و در حالی که جیمز کامرون کارگردان فیلم پرفروش آواتار امیدوار بود صنعت فیلم سازی سه بعدی به عنوان ابزاری برای کنترل به سرقت رفتن آنلاین محصولات سینمایی به کار گرفته شود، فیلم خودش در لیست بیشترین دانلودهای غیر مجاز جهان رتبه اول را به دست آورده است.

فیلم پر فروش "جیمز کامرون" در سال رو به پایان 2010 تنها از روی یک وب سایت اشتراک اطلاعات اینترنتی بیش از 16 میلیون و 600 هزار بار دانلود غیر قانونی شده است.

رتبه دوم این لیست به یک فیلم کمدی اختصاص یافته که 11.4 میلیون بار از این وب سایت دانلود شده و سپس فیلم "آغاز" با 9 میلیون و 700 هزار بار دانلود غیر مجاز رتبه سوم لیست را به دست آورده است. به سرقت رفته ترین فیلم سال گذشته فیلم "آغاز دوباره جنگهای ستاره ای" بود که در حدود 11 میلیون دانلود غیر قانونی را تجربه کرده بود.

در حالی که کارگردان فیلم آواتار، کامرون، معمولا از صنعت فیلم سازی سه بعدی به عنوان بهترین امید برای مقابله با سرقتهای اینترنتی از فیلمها یاد کرده است، به نظر نمی آید ابزار وی توانسته باشد مانع از میلیونها دانلود غیر قانونی شود. با وجود اینکه فیلم آواتار بیشترین میزان دانلودهای غیر قانونی را به خود اختصاص داده اما در عین حال تا کنون در حدود 2.8 میلیارد دلار در سرتاسر جهان به فروش رسیده و به پرفروشترین فیلم تاریخ سینما تبدیل شده است.

بر اساس لیست به سرقت رفته ترین فیلمهای جهان در سال 2010 فیلم شاتر آیلند با 9 میلیون و 490 هزار دانلود رتبه چهارم، مرد آهنی 2 با 8 میلیون و 810 هزار دانلود رتبه پنجم، نبرد تایتانها با هشت میلیون و 40 هزار دانلود در رتبه ششم، محدوده سبز با هفت میلیون و 700 هزار دانلود در رتبه هفتم، شرلوک هلمز با هفت میلیون و 160 هزار دانلود غیر مجاز در رتبه هشتم، قفسه درد با 6 میلیون و 850 هزار دانلود در رتبه نهم و "سالت" با 6 میلیون و 700 هزار دانلود رتبه دهم را به دست آورده اند.

بر اساس گزارش بی بی سی، بیشتر این فیلمهای دانلود شده به شکل فیلمبرداری در سالنهای سینمایی به سرقت رفته و بر روی اینترنت قرار داده شده اند تا کاربران متخلف آنها را به صورت رایگان دانلود کنند.