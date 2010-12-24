۳ دی ۱۳۸۹، ۱۰:۲۹

همزمان با آغاز هفته پژوهش/

زنگ پژوهش فردا با حضور وزرای علوم و آموزش و پرورش به صدا درمی‌آید

زنگ پژوهش شنبه 4 دی ماه همزمان با اولین روز هفته پژوهش و فناوری با حضور کامران دانشجو وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و حمیدرضا حاجی بابایی وزیر آموزش و پرورش در یکی از مدارس تهران به صدا در می آید.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با نواختن نمادین زنگ پژوهش به صورت نمادین توسط در مدرسه راهنمایی دخترانه نور در تهران، زنگ پژوهش در مدارس سراسر کشور به صدا درمی آید.

25 آذر ماه هر سال بر مبنای تقویم رسمی کشور به عنوان روز ملی پژوهش نامگذاری شده و این روز به عنوان یکی از پر برنامه ترین روزهای هفته پژوهش و فناوری در کشور مورد توجه است اما امسال به دلیل تقارن این روز با ایام عزاداری تاسوعا و عاشورای حسینی، مراسم ملی هفته پژوهش و فناوری از روز شنبه 4 دی ماه تا پنج شنبه 9 دی ماه در سراسر کشور برگزار می شود.

