عقب ماندگی سه ساله در مسکن مهر خرم آباد

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، حبیب الله دهمرده در جمع خبرنگاران با اشاره به وضعیت مسکن مهر خرم آباد اظهار داشت: در این بخش یک عقب ماندگی تاریخی وجود دارد.

وی با انتقاد از عدم رعایت نکات فنی در اجرای این پروژه، گفت: مسکن مهر خرم آباد نمونه و الگوی بی توجهی به مسائل علمی، فنی و کارشناسی است.

استاندار لرستان با اشاره به خسارات ناشی از این طرح غیرکارشناسی، خاطرنشان کرد: بی توجهی به نکات فنی در اجرای این پروژه موجب هدر رفت هزینه و از دست رفتن چند سال زمان شده است.

دهمرده با تاکید بر اینکه این پروژه باید به عنوان درس عبرت برای اجرای سایر پروژه مورد توجه قرار گیرد، خاطرنشان کرد: از این به بعد معاونت عمرانی استانداری باید ورود پیدا کند تا هیچ قدمی بدون کار کارشناسی در پروژه برداشته نشود.

عکس تزئینی است

وی تصریح کرد: اصرار داریم که از این پس بدون توجه به نکات علمی و فنی هیچ پروژه ای در این استان اجرایی نشود.

استاندار لرستان با طرح این سئوال که با بی توجهی صورت گرفته در مسکن مهر خرم آباد چه کسی باید جواب خسارات و زمان از دست رفته مردم را بدهد، عنوان کرد: این بی توجهی موجب شد که مسکن مهر خرم آباد بیش از سه سال عقب بیفتد.

دهمرده با تاکید بر جبران این رویه توسط متولیان امر، یادآور شد: روند اجرای مسکن مهر خرم آباد جزو عجایب اجرای پروژه های عمرانی است که در آن بی توجهی به امور فنی دردسر ساز شده است.

وی یادآور شد: وقتی دانش و علم این موضوع وجود دارد چرا از این دانش استفاده نشده است تا روند کار با مشکل مواجه نشود.

استاندار لرستان از بی توجهی به امور فنی در برخی دیگر از پروژه های استان انتقاد کرد و گفت: به عنوان مثال در زلزله دورود بی توجهی به مسائل زمین شناختی موجب شد تا با یک زلزله کوچک خسارات زیادی بر مردم تحمیل شود.

دهمرده با تاکید بر سرعت، صحت و دقت در اجرای پروژه های عمرانی، بیان داشت: اگر مطالب علمی از سوی دست اندرکاران پروژه ها به کار گرفته شود جلوی دوباره کاری در پروژه ها گرفته می شود.

وی همچنین در مورد عملکرد ضعیف برخی پیمانکاران مسکن مهر استان، تصریح کرد: در سریعترین زمان ممکن باید این پیمانکاران تعیین تکلیف شوند.

استاندار لرستان با تاکید بر اینکه قرارداد ما با پیمانکاران قرارداد خدمت و کار است، بیان داشت: این موضوع در زمینه پروژه ای مانند مسکن مهر که برای مردم دارای اهمیت است باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

دهمرده تصریح کرد: هر کدام از پیمانکاران مسکن مهر که عملکرد ضعیفی دارند باید در مورد آنها تجدید نظر صورت گیرد.

وی خواستار تشویق پیمانکاران قوی شد و گفت: در حال حاضر ما در زمینه دستگاههای خدمات رسان برای ایجاد زیرساخت های پروژه های مسکن مهر مشکلی نداریم.

استاندار لرستان با تاکید بر استفاده از تجربه استانهای دیگر در این زمینه بر ضرورت پیگیری فاز دوم مسکن مهر خرم آباد تاکید کرد.

دهمرده همچنین خواستار تهیه گزارش جایگاه استان لرستان در زمینه مسکن مهر در میان سایر استانها کشور شد و گفت: باید این شاخص هر چه سریعتر در اختیار مردم گذاشته شود تا مردم به روند اجرای این طرح امیدوار شوند.

بنابر این گزارش مسکن مهر خرم آباد با گذشت سالها از آغاز عملیات اجرایی به دلیل بی توجهی به اصول فنی در اجرای پروژه و عدم دقت در انتخاب زمین برای ساخت آن با مشکل جدی مواجه شده است که در ماههای اخیر با پیگیری های انجام شده برای مناسب سازی سایت قبلی و انتخاب مجدد زمین کار در این زمینه پس از صرف چندین سال زمان و هدررفت اعتبارات از سر گرفته شده است.