به گزارش خبرنگار مهر، وزیران عضو کارگروه کنترل بازار به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره 151263/ت43505هـ مورخ 29/7/1388 تصویب کردند: میزان جرایم تخلفات مندرج در فصل هشتم قانون نظام صنفی ـ مصوب1382ـ به شرح جدول پیوست که به مهر « دفتر هیئت دولت» تأیید شده است، تعیین می‌شود.

این تصویب‌نامه در تـاریخ 27/9/1389 به تأیید مقام ریاست‌جمهوری رسیده است. جزئیات جریمه ها به شرح ذیل است:



ارقام: ریال

نوع جریمه مبلغ جریمه

حداقل میزان جریمه گرانفروشی 100.000

حداقل میزان جریمه کم‌فروشی 200.000

حداقل میزان جریمه تقلب (بار اول) 200.000

حداقل میزان جریمه تقلب (بار دوم) 400.000

حداقل میزان جریمه تقلب (بار سوم) 2.500.000

جریمه عدم درج قیمت 400.000

جریمه عدم صدور صورتحساب هر مرتبه 35.000

میزان جریمه اشاره‌شده در ماده 68 1.000.000 جرایم 500.000

میزان جریمه اشاره‌شده در تبصره2 ماده71 1.500.000