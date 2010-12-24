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۳ دی ۱۳۸۹، ۱۰:۳۲

توسط دولت ؛

جرایم جدید گرانفروشی و کم‌فروشی تعیین شد

جرایم جدید گرانفروشی و کم‌فروشی تعیین شد

وزیران عضو کارگروه کنترل بازار جرایم مربوط به گرانفروشی، کم‌فروشی، تقلب و همچنین عدم درج قیمت و صدور صورتحساب را تعیین کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، وزیران عضو کارگروه کنترل بازار به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره 151263/ت43505هـ مورخ 29/7/1388 تصویب کردند: میزان جرایم تخلفات مندرج در فصل هشتم قانون نظام صنفی ـ مصوب1382ـ به شرح جدول پیوست که به مهر « دفتر هیئت دولت» تأیید شده است، تعیین می‌شود.

این تصویب‌نامه در تـاریخ 27/9/1389 به تأیید مقام ریاست‌جمهوری رسیده است. جزئیات جریمه ها به شرح ذیل است:

ارقام: ریال
نوع جریمه                                         مبلغ جریمه
حداقل میزان جریمه گرانفروشی               100.000 
حداقل میزان جریمه کم‌فروشی                200.000
حداقل میزان جریمه تقلب (بار اول)             200.000
حداقل میزان جریمه تقلب (بار دوم)           400.000       
حداقل میزان جریمه تقلب (بار سوم)         2.500.000
جریمه عدم درج قیمت                            400.000
جریمه عدم صدور صورتحساب هر مرتبه            35.000
میزان جریمه اشاره‌شده در ماده    68 1.000.000   جرایم  500.000
میزان جریمه اشاره‌شده در تبصره2 ماده71    1.500.000

کد مطلب 1216346

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