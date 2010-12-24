معلمان پژوهنده آموزش و پرورش همدان تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، معاون پژوهش، برنامه ریزی و منابع انسانی آموزش و پرورش استان همدان عصر پنج شنبه در مراسم تجلیل از برترین ها با بیان اینکه پژوهش باید کیفی و کاربردی باشد، گفت: معلم پژوهنده همیشه راه و روشهای جدید و ابتکاری را برای ارتقای کیفیت یادگیری دانش آموزان بکار می گیرد.

عباس بهرامی با بیان اینکه پژوهش، رونویسی از نوشته های دیگران نیست، افزود: نسل پویا و پژوهشگر باید با روشها و مهارتهای پژوهش آشنا باشد.

رئیس گروه تحقیق و پژوهش آموزش و پرورش استان همدان نیز با بیان اینکه آموزش حافظه محور جوابگوی نیاز دانش آموزان هوشیار نیست، گفت: معلمان باید به جدیدترین اطلاعات روز در حوزه تدریس خود مجهز شوند.

اردشیر عسگری با اشاره به اینکه معلمان باید مجموعه ای از دانش ها را هنرمندانه درهم آمیزند تا پاسخگوی نسل کنجکاو و پرسشگر باشند، افزود: معلمان باید با پژوهش و تحقیق مهارت های حرفه ای خود را بهبود بخشند و در تدریس و مسائل مختلف آموزشی بکار گیرند.

وی اظهار داشت: پژوهش با گذر از برخی تشریفات سنتی در حوزه تحقیقات، فرصت دانش‌آفرینی و دانش‌افزایی را در سطحی فراگیرتر مهیا می‌کند.

عسگری تعداد شرکت کنندگان استان همدان در سیزدهمین برنامه معلم ‌پژوهنده را 783 نفر عنوان کرد و گفت: از این تعداد 491 مقاله به شرکت‌کنندگان زن و 292 مقاله به شرکت‌کنندگان مرد اختصاص یافته است.

وی گفت: از بین 783 مقاله ارسالی از مناطق 19 گانه آموزشی به پژوهشکده تعلیم و تربیت استان همدان 368 مقاله دوره ابتدایی، 234 مقاله دوره راهنمایی، 153 مقاله دوره متوسطه و 28 مقاله مربوط به همکاران اداری بوده است.

عسگری با بیان اینکه داوری هر یک از مقالات در دو مرحله صورت گرفت، اظهار داشت: از این تعداد 14 مقاله به عنوان مقالات برتر استان به پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش ارسال شد.

رئیس گروه تحقیق و پژوهش آموزش و پرورش استان ادامه داد: در دوره ابتدایی پنج مقاله، راهنمایی سه مقاله، متوسطه سه مقاله و در حوزه استثنایی نیز سه مقاله به مرحله کشوری راه یافت که از بین آن‌ها مقاله ی طیبه مرادی فریسا با عنوان "چگونه می‌توانم با استفاده از مشارکت همه دانش‌آموزان آنان را در کلاس انشاء فعال کنم؟ " موفق به کسب رتبه برتر کشوری شد.

عسگری آشنا سازی فرهنگیان با تحقیق و نمونه های عملی اقدام پژوهی و نهادینه کردن فرهنگ پژوهش در عرصه یاددهی و یادگیری را از اهداف برگزاری این همایش دانست.