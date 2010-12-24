نرخ بلیط هواپیما سال جاری افزایش نمی یابد

به گزارش خبرنگار مهر در سیرجان، بهبهانی عصر پنجشنبه در جمع خبرنگاران در حاشیه کلنگ زنی باند دوم محور بندرعباس - شیراز اظهارداشت: طبق برنامه ریزی های صورت گرفته هیچ افزایش قیمتی در خصوص نرخ بلیط حمل نقل هوایی، ریلی و جاده ای در سال جاری اعمال نخواهد شد.

وی ادامه داد: همچنین در راستای نوسازی ناوگان حمل و نقل بین شهری جاده ای 800 میلیارد ریال اختصاص می یابد و در راستای جایگزینی خودروهای فرسوده هزینه می شود.

وزیر راه و ترابری افزود: در راستای گسترش زیرساختهای حمل و نقل جاده ای نیز اعتبارات لازم در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به کلنگ زنی محور دوم سیرجان - شیراز گفت: این محور با طول 190 کیلومتر ساخته می شود.

وزیر راه و ترابری در ادامه به کم کاری پیمانکار تونل 500 متری سیرجان - بندرعباس اشاره کرد و گفت: این پیمانکار تغییر کرده است و پیمانکار جدید طی سال آینده این پروژه ملی را انجام می دهد.

بهبهانی با اشاره به توسعه مشارکت بخش خصوصی در ساخت آزاد راهها گفت: هم اکنون دو هزار و 700 کیلومتر بزرگراه در این راستا در کشور با مشارکت بخش خصوصی در حال انجام است.



