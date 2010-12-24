زیکو هم به اندازه سایر مربیان بزرگ شانس دارد/ نگران تیم امید هستم

مهدی تاج در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: تا زمانی که فدراسیون فوتبال و هیئت رئیسه در خصوص استخدام مربی خاصی را تصویب نکند مطرح شدن هرگونه نامی در این زمینه کار حرفهای نیست و نباید به آن اعتماد کرد.
وی یادآور شد: فدراسیون فوتبال در حال مذاکره با چند مربی صاحبنام خارجی است و درعین حال اعتقاد داریم ضمن اینکه باید با دقت بر روی گزینههای مورد نظر کار کنیم باید توجه داشته باشیم که این مذاکرات آرامش کنونی تیم ملی را برهم نزند.
نایب رئیس فدراسیون فوتبال درخصوص وعده علی کفاشیان برای انتخاب سرمربی تیم ملی پیش از جام ملتها، گفت: فدراسیون در حال پیگیری مذاکرات خود با گزینههای مورد نظر است ولی اینکه قطعاً سرمربی تیم ملی تا پیش از جام ملتها مشخص شود، قطعی نیست.
تاج با تاکید بر اینکه در مقطع فعلی حضور تیم ملی در جام ملتهای آسیا از اهمیت ویژهای برخوردار است و نباید به هر بهانهای آرامش و تمرکز بازیکنان و کادرفنی از دست برود، اظهارداشت: به هرحال انتخاب سرمربی تیم ملی همیشه جذاب و هیجانانگیز بوده ولی نباید فراموش کنیم که تیم ملی بازیهای جام ملتها را در پیش دارد و در این مقطع بیشترین نیاز تیم ملی حفظ آرامش و تمرکز بازیکنان است.
وی با بیان اینکه به دنبال مربیای هستیم که متناسب به ظرفیتهای فوتبال ایران باشد، اظهار داشت: آن چه مشخص است همه بر روی استخدام یک مربی تراز اول فوتبال دنیا اتفاق نظر دارند و حداقل مخالفتها در این زمینه وجود دارد. بنابراین باید تلاش کنیم تا گزینهای را برای تیم ملی انتخاب کنیم که متناسب با ساختار فنی و ظرفیتهای فوتبال ایران باشد و صرفاً نام مربی بزرگ تضمینی برای موفقیت فوتبال ایران نیست.
نایب رئیس فدراسیون فوتبال در پاسخ به این سئوال که انتخاب سرمربی تیم امید چه سرانجامی یافت و آیا تصور نمیکنید در فاصله دو ماه مانده به مسابقات انتخابی المپیک لندن این تیم وضعیت نگران کنندهای دارد، گفت: می پذیرم که برای انتخاب سرمربی این تیم زمان را از دست دادهایم اما در تلاش هستیم تا از بین مربیان داخلی و خارجی گزینهای که بتواند به تیم امید کمک کند را انتخاب کنیم.
وی یادآورشد: تیم امید در مرحله سوم مسابقات مقدماتی المپیک یک بازی حذفی مقابل قرقیزستان پیش رو دارد که میتوانیم این مسابقه را با موفقیت پشت سر بگذاریم و پس از آن به طور جدی برای انتخاب کادر فنی تیم امید تصمیمگیری کنیم.
تاج تصریح کرد: من هم مانند تمام فوتبال دوستان نگران این تیم هستم اما امیدواریم با تصمیمی که برای انتخاب سرمربی میگیریم این نگرانیها به امید تبدیل شود.
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