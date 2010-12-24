سرنوشت امکان ادامه تحصیل مربیان دانشگاهها/ دانشگاه آزاد فرصت سوزی کرد

به گزارش خبرنگار مهر، آئین نامه ای در خصوص تسهیلات ادامه تحصیل اعضای هیئت علمی مربی دانشگاهها از 10 ماه گذشته بر روی وب سایت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قرار گرفته است.

بر اساس این آئین نامه، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیمی از هزینه های تحصیل یک عضو هیئت علمی مربی دانشگاه آزاد اسلامی که واجد استفاده از تسهیلات ادامه تحصیل به صورت بورسیه دکتری است را پرداخت می کند و مابقی هزینه ها را باید دانشگاه آزاد اسلامی تقبل کند.

حدود 25 هزار مربی در کلیه دانشگاههای کشور در حال تدریس هستند که 18 هزار نفر از آنها در دانشگاه آزاد اسلامی مشغول به کارند. ارتقاء اعضای هیئت علمی مربی به استادیار یکی از شاخص های ارتقای کیفی آموزش عالی است.

دانشگاه آزاد اسلامی می توانست 10 درصد مربیان یعنی حداقل یکهزار و 800 نفر از مربیان خود را برای استفاده از تسهیلات ادامه تحصیل به صورت بورسیه دکتری به وزارت علوم معرفی کند اما با وجود آن که مهلتش در روز چهارشنبه اول دی ماه به پایان رسیده اما به گفته مدیرکل امور بورس و دانشجویان خارج وزارت علوم تا کنون فقط 8 نفر را معرفی کرده است.

حسن مسلمی نائینی در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره گفت: با توجه به اینکه دانشگاه آزاد اسلامی یک دانشگاه معتبر کشور است و به نوعی تحت پوشش آموزش عالی است وظیفه دانستیم که اعضای هیئت علمی این دانشگاه که مربی هستند از حمایت هایی که چندین سال است مربیان دانشگاههای دولتی در زمینه ادامه تحصیل به صورت بورسیه دکتری بهره مند شده اند، برخوردار شوند.

مدیرکل امور بورس و دانشجویان خارج وزارت علوم با بیان اینکه 25 هزار عضو هیئت علمی در دانشگاههای دولتی و آزاد اسلامی "مربی" هستند گفت: دانشگاه آزاد اسلامی بیش از 18 هزار عضو هیئت علمی مربی دارد که باید برای ارتقاء آنها فکر اساسی انجام شود.

وی افزود: 10 ماه است که آئین نامه تسهیلات ادامه تحصیل اعضای هیئت علمی مربی دانشگاهها بر روی سایت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قرار داده شده اما به نظر می رسد دانشگاه آزاد اسلامی توجهی که باید داشته باشد را ندارد و اسامی مربیان را برای استفاده از تسهیلات ادامه تحصیل معرفی نکرده است.

مسلمی نائینی اضافه کرد: با وجود اینکه اعلام شد تسهیلات ادامه تحصیل اعضای هیئت علمی مربی شامل حال فقط 10 درصد مربیان دانشگاه آزاد اسلامی می شود اما وزیر علوم، تحقیقات و فناوری دستور داد این محدودیت را برداریم و اگر بیش از 10 درصد نیز معرفی شدند آنها را پذیرش کنیم.

مدیرکل امور بورس و دانشجویان خارج وزارت علوم خاطرنشان کرد: دانشگاه آزاد اسلامی در حالی که مهلتش برای معرفی مربیان جهت استفاده از تسهیلات ادامه تحصیل در روز چهارشنبه 1 دی ماه به پایان رسیده اما فقط 8 نفر را معرفی کرده که البته مدارکشان نیز کامل نیست. با وجود اینکه مدارک این 8 نفر کامل نیست اما 2 نفرشان را به شرط اینکه مدارکشان را کامل کنند معرفی کردیم.

وی ابراز امیدواری کرد: مدارک مربیان دانشگاه آزاد اسلامی که متقاضی استفاده از تسهیلات ادامه تحصیل به صورت بورسیه دکتری هستند در راه باشد و طی چند روز آتی به دستمان برسد.