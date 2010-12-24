فعالیت شبکه های استانی تابع مرزهای فرهنگی کشور باشد

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، مهدی منتظر قائم شامگاه پنج شنبه و در جلسه پرسش و پاسخ نشست علمی تلویزیون حال و آینده که به همت دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج برگزار شد، اظهار داشت: فعالیت شبکه های استانی در کشور باید تابع مرزهای فرهنگی باشد.

وی عنوان کرد: متاسفانه در حال حاضر برنامه ریزی ها به گونه ای است که شبکه های استانی در کشورمان بر اساس مرزهای سیاسی و تقسیمات کشوری فعالیت می کنند که این روند به هیچ عنوان مناسب نیست و برای استفاده بهینه از این امکان لازم است که تجدید نظر جدی در خصوص نحوه عملکرد و فعالیت های شبکه های استانی در کشور مورد توجه قرار گیرد.

شبکه های استانی روابط عمومی دستگاه های دولتی نیستند

عضو هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران افزود: در حوزه های فرهنگی نمی توان مرز مشخصی تعیین کرد و با توجه به یکی از راهبردهای اصلی شبکه های استانی که فرهنگ سازی تعیین شده است، باید فعالیت های آنان را بر اساس شرایط فرهنگی حاکم بر هر منطقه تدوین کرد و شیوه کنونی را که هر شبکه در محدوده جغرافیایی هر استان برنامه تولید می کند را تغییر داد.

وی گفت: متاسفانه در حال حاضر شبکه های استانی بیشتر به عنوان روابط عمومی یا انعکاس دهنده اخبار دستگاه ها و سازمان های دولتی تبدیل شده و از ماهیت اصلی خود که همان فرهنگ سازی در جامعه با تکیه بر ویژگی های بومی و منطقه ای کشور است، تقریبا غافل شده اند.

منتظر قائم بیان داشت: در راستای اصلی تنوع و تکثرگرایی که یکی از نیازهای اصلی در حوزه رسانه و تلویزیون در کشور به شمار می رود، شبکه های استانی می توانند به عنوان بهترین ابزار در این حوزه مورد استفاده قرار گیرند به شراط اینکه سیاست دهی ها در این بخش نیز بر اساس نیاز مخاطب محلی و با توجه به ویژگی های هر منطقه تدوین شود.

سریال سازی تهدید جدی شبکه های ماهواره ای فارسی زبان برای کشور است

وی در ادامه و در پاسخ به سئوالی در خصوص میزان تاثیر شبکه فارسی وان در کشور خاطرنشان کرد: یکی از شیوه های نوین برای جذب مخاطب که توسط شبکه های ماهواره ای فارسی زبان خارج از کشور مورد توجه قرار گرفت، پخش سریال های خارجی با سطح کیفی بسیار پائین ولی با دوبله فارسی بود که در یکی دو سال گذشته مورد توجه و استقبال مخاطبان قرار گرفته است.

عضو هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران یادآور شد: شبکه ماهواره ای mp3 persia به عنوان اولین شبکه ماهواره ای اقدام به پخش فیلم های روز هالیوود ولی با زیرنویس فارسی کرد که در همان ماه های نخست عده ای از کارشناسان از مخاطب سه الی چهار میلیونی این شبکه در طول شبانه روز خبر دادند.

وی اظهار داشت: با راه اندازی شبکه فارسی وان، این شیوه به صورت کلی تغییر کرد و با توجه به ورود تکنولوژی های جدید، بحث دوبله سریال های تلویزیونی که تاثیر و ماندگاری بیشتری از فیلم های سینمای داشتند، مطرح شد و این شبکه با بهره گرفتن از این شیوه مخاطبان بسیاری را در داخل کشور برای خود دست و پا کرد.

منتظر قائم گفت: برخی از آمارها و اظهار نظرها خبر از مخاطب 10 تا 15 میلیونی شبکه فارسی وان در داخل کشور را مطرح می کنند که البته نمی توان در مورد صحت و سقم این آمار با دقت اظهار نظر کرد ولی به نظر می رسد که حداقل سه میلیون خانوار ایرانی در شبانه روز برنامه ها و سریال های این شبکه را تماشا می کردند.

تاثیر و ماندگاری سریالهای تلویزیونی بیش از فیلم سینمایی است

وی بیان داشت: فیلم سینمایی حداکثر 90 تا 120 دقیقه زمان دارد و به همین دلیل میزان ارتباط مخاطب با آن زودگذر و آنی است ولی پخش یک سریال تلویزیونی با شخصیتهای بی شمار در طول یک الی دو سال می تواند تاثیر بیشتری در مخاطب داشته باشد و به همین دلیل بحث سریال سازی و پخش آن علاوه بر فارسی وان به سایر شبکه های ماهواره ای فارسی زبان نیز راه پیدا کرد.

عضو هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران در پاسخ به سئوال دیگری در مورد خصوصی سازی در تلویزیون گفت: در ابتدا ما باید به فکر بازسازی و بازتعریف فرهنگ تصویری در جامعه باشیم و من معتقدم که با این کار می توان در قالب همین دولتی بودن مالکیت تلویزیون اقدامات و برنامه های جدی تری را انجام داد.

وی یادآور شد: یکی از نیازهای اصلی کشور تحول در قالب های روایتگری و ارائه تصویرهای مناسب به مخاطب است و علاوه بر این باید در مورد پدیده سانسور و خودسانسوری به عنوان دو معضل اصلی در تلویزیون کشور به صورت جدی بحث و بررسی شود.

منتظر قائم افزود: در حال حاضر کسی نمی داند که شیوه مدیریت در تلویزیون در کشور چگونه است چرا که رسانه ملی ما همانند شبکه های خصوصی اقدام به جذب آگهی نموده، مثل شبکه های دولتی فعالیت می کند و همانند شبکه های عمومی از بودجه دولت استفاده می کند و به صورت کلی مرز فعالیت ها در تلویزیون مشخص نیست.

جایگاه مخاطب در برنامه سازی تلویزیون در حال افزایش است

وی در پاسخ به سئوال دیگری در خصوص جایگاه مخاطب در برنامه سازی های تلویزیون بیان داشت: در حال حاضر در کشورهای مختلف اروپایی شبکه های مردمی و شهری ظهور کرده و با همکاری اقشار مختلف مردم اقدام به تولید برنامه می کنند و این روند در راستای تامین نظرات مختلف مخاطب بسیار مهم و ارزشمند است.

عضو هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران در پایان گفت: برنامه سازی مشارکتی در تلویزیون با حضور خود مردم می تواند بهترین شیوه برای جذب و حفظ مخاطب باشد و به همین دلیل به نظر می رسد که باید اهمیت و جایگاه مهمتری برای این شیوه در عرصه رسانه و ارتباطات قائل بود.

این نشست با حضور مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، مشاور فرهنگی و اجتماعی استاندار کردستان، جمعی از خبرنگاران رسانه های جمعی و دانشجویان دانشکده علوم انسانی برگزار شد.