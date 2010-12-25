به گزارش خبرگزاری مهر، محققان کالج اسپارتانبرگ به منظور بررسی وجود محدودیت احتمالی در تعداد واژه هایی که یک سگ از نژاد سگ های گله اسکاتلندی می تواند یاد بگیرد، طی پروژه ای سه ساله آموزش این تعداد از واژه ها را به آرامی به "چیسر" آغاز کردند.

به گفته "جان پیلی" یکی از محققان حاضر در این پروژه با وجود اینکه سگهای گله اسکاتلندی نژادی بسیار باهوش به شمار می روند اما نمی توان آنها را مطلقا باهوشتر از دیگر نژادها دانست. فرضیه این است که این نژاد برای یاد گرفتن زبان از صاحب خود اشتیاق ویژه ای دارد.

به گفته پیلی آموزش دادن به این سگ ابتدا از نامهای خاص آغاز شد به این شکل که جسمی در برابر دید سگ قرار می گرفت و نام آن تکرار می شد، آموزش نام هر جسم به چیسر طی دوره های چند ماهه صورت می گرفت. سپس محققان آموخته های چیسر را با چیدن گروه های 20 تایی از جسمهایی که نام آنها به سگ آموخته شده مورد آزمایش قرار داده و از وی می خواستند با شنیدن نام هر جسم به اتاقها رفته و آنها را بیرون بیاورد. در این 838 آزمایشی که طی سه سال به عمل آمده امتیاز چیسر هرگز کمتر از 18 از 20 نبوده است. همچنین محققان برای حمل تمامی اسباب بازی هایی که این سگ نام آنها را فراگرفته به 16 کیسه پلاستیکی بزرگ نیاز داشتند.

حتی در برخی از آزمایشها، محققان نام اجسام را با چند فعل ترکیب کرده و شاهد این بودند که سگ از میان جمله نام جسم را تشخیص داده و به سرعت آن را از میان دیگر اشیا پیدا می کرد.

بر اساس گزارش فاکس نیوز، پیش از این سگی از همین نژاد به نام "ریکو" در موسسه ماکس پلانک آلمان رتبه باهوشترین سگ جهان را به خود اختصاص داده بود و از دامنه واژگانی 200 تایی برخوردار بود.