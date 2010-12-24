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۳ دی ۱۳۸۹، ۱۲:۱۴

CNG در بوشهر گران محاسبه نمی شود

CNG در بوشهر گران محاسبه نمی شود

بوشهر - خبرگزاری مهر: معاون بازرگانی شرکت ملی پخش فرآوردهای نفتی مرکز بوشهر گفت: CNG به رغم تصور مردم استان بر خلاف نرخ اعلام شده نیست و گران محاسبه نمی شود.

مهدی بهروزیان در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر با بیان اینکه کمینه محاسبه CNG در استان بوشهر به کیلوگرم است، اظهار داشت: هر 1.35 متر مکعب گاز به صورت CNG معادل یک کیلوگرم گاز طبیعی فشرده شده است بنابراین از نظر ارزش حرارتی قیمت این سوخت در واحد کیلوگرم و لیتر تفاوتی با یکدیگر ندارد.

وی اظهار داشت: بر اساس اعلام دولت هم اکنون هر مترمکعب گاز CNG با قیمت 300 تومان و هر کیلوگرم از این سوخت ( معادل 1.35 مترمکعب) با نرخ 405 تومان در جایگاه ها عرضه می شود.

معاون بازرگانی شرکت ملی پخش فرآوردهای نفتی مرکز بوشهر گفت: به عنوان مثال یک مخزن سی ان جی 10 کیلوگرمی معادل 13.5 مترمکعب گنجایش دارد بنابراین هزینه تامین گاز CNG یک مخزن 10 کیلوگرمی با قیمت 405 تومان معادل با هزینه تامین سوخت یک مخزن 13.5 مترمکعبی با قیمت 300 تومان است.

بهروزیان اظهار داشت: با توجه به تکنولوژی و تجهیزات به کارفته در جایگاه ها و دیسپنسرهای CNG برخی جایگاه های کشور این سوخت را بر اساس واحد کیلوگرم و برخی با واحد مترمکعب عرضه می کنند که واحد محاسبه آن در استان بوشهر به کیلوگرم است.

کد مطلب 1216368

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