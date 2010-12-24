CNG در بوشهر گران محاسبه نمی شود

مهدی بهروزیان در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر با بیان اینکه کمینه محاسبه CNG در استان بوشهر به کیلوگرم است، اظهار داشت: هر 1.35 متر مکعب گاز به صورت CNG معادل یک کیلوگرم گاز طبیعی فشرده شده است بنابراین از نظر ارزش حرارتی قیمت این سوخت در واحد کیلوگرم و لیتر تفاوتی با یکدیگر ندارد .

وی اظهار داشت: بر اساس اعلام دولت هم اکنون هر مترمکعب گاز CNG با قیمت 300 تومان و هر کیلوگرم از این سوخت ( معادل 1.35 مترمکعب) با نرخ 405 تومان در جایگاه ها عرضه می شود .

معاون بازرگانی شرکت ملی پخش فرآوردهای نفتی مرکز بوشهر گفت: به عنوان مثال یک مخزن سی ان جی 10 کیلوگرمی معادل 13.5 مترمکعب گنجایش دارد بنابراین هزینه تامین گاز CNG یک مخزن 10 کیلوگرمی با قیمت 405 تومان معادل با هزینه تامین سوخت یک مخزن 13.5 مترمکعبی با قیمت 300 تومان است.