کنگره ملی حنجره های سرخ در الیگودرز آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، دکتر سید محمد حسینی ساعتی قبل پس از سخنرانی در شورای اداری استان لرستان و نشست با استاندار در پنجمین کنگره ملی شعر حنجره های سرخ حضور یافت.

در ابتدای این کنگره ملی بیژن ارژن و اسماعیل امینی از شعرای کشوری و عضو هیئت داوران اشعار خود را قرائت کردند.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان الیگودرز در حاشیه برگزاری این کنگره در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری پنجمین کنگره سراسری شعر عاشورایی، یادآور شد: این کنگره شعر سراسری با عنوان حنجره‌های سرخ طی امروز جمعه در شهرستان الیگودرز در حال برگزاری است.

مصطفی محمدی با بیان اینکه این پنجمین سال پیاپی است که این کنگره شعر همزمان با ماه محرم‌ در الیگودرز برگزار می‌شود، افزود: موضوعات این کنگره مربوط به قیام عاشورا، شعر امام حسین(ع) و 72 شهید کربلاست که در قالبهای شعر سپید و کلاسیک برگزار می‌شود.

وی از ارسال بیش از هزار اثر به این کنگره ملی از استانهای مختلف کشور خبر داد و بیان داشت: در کنگره ملی شعر عاشورایی حنجره های سرخ 30 شعر برگزیده از شعرای کشوری قرائت خواهد شد.