تعیین تکلیف حقوق و مزایای کارمندانی که تهران را ترک کردند

به گزارش خبرنگار مهر، رحیم ممبینی معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری به کلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها، موسسات دولتی و استانداریهای سراسر کشور بخشنامه جدیدی درباره نحوه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان موضوع انتقال از تهران به دیگر شهرها صادر کرده است.

در این بخشنامه آمده است: به منظور ایجاد هماهنگی و تسریع در اجرای مفاد بند دو آئین نامه اعطای تسهیلات به کارکنان دستگاه‌های اجرای متقاضی انتقال از تهران، دستگاه‌های اجرایی موظفند اعتبار مربوط به حقوق و مزایای کارکنان مشمول آئین نامه را برآورد کرده و به این معاونت اعلام کنند تا براساس قوانین و مقررات به دستگاه‌ مقصد منتقل شود.

براساس این بخشنامه، دستگاه‌های مقصد نیز موظفند به محض انتقال و شروع به کار کارکنان مذکور، نسبت به برقراری حقوق و مزایا و سایر پرداختی‌های قانونی آنان اقدام کنند تا در فاصله زمانی اجرای موارد فوق الذکر و انتقال اعتبار، وقفه ای در پرداخت حقوق و مزایای متعلقه آنان ایجاد نشود.

به گزارش مهر، لطف الله فروزنده معاون رئیس جمهور با اعلام اینکه کارکنان دستگاه‌های شامل طرح انتقال از تهران باید از بین "استعفا، بازخرید و انتقال" یکی را انتخاب کنند، گفته است: اگر تا پایان سالجاری دستگاه‌های مشمول 40 درصد ظرفیت خود را از تهران به دیگر شهرها منتقل نکنند باید پاسخگوی عدم اجرای مصوبه دولت باشند.

معاون رئیس جمهور با تاکید بر اینکه انتقال نیروی انسانی هدف اجرای طرح انتقال از تهران است و نه ساختمانهای اداری، بیان داشته است: برای تشویق افراد نیز امتیازات خاصی از جمله استفاده از مزایای طرح مسکن مهر، انتقال فرزندان دانشجوی آنان، انتقال پست شغلی آنها و همچنین افزایش 25 تا 50 درصدی حقوق و مزایای آنها در نظر گرفته شده است.

وی از انتقال قطعی 10 هزار نفر از کارمندان از پایتخت سخن گفته و با بیان اینکه هم اکنون 114 شرکت دولتی از تهران انتقال یافته و 20 شرکت نیز در حال انتقال است، گفته است: تا پایان سالجاری باید وضعیت انتقال همه شرکتهای مشمول انتقال مشخص شود.