تهران "الف" قهرمان شد

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی کشور که در سالن شهدای هفتم تیر تهران برگزار شد، تیم تهران "الف" به مقام قهرمانی دست یافت و تیم‌‎های مازندران و خراسان رضوی به ترتیب دوم و سوم شدند.

رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی کشور یادواره مرحوم سیدمحمد طباطبایی با شرکت 213 کشتی گیر در قالب 34 تیم از 31 استان سراسر کشور طی روزهای پنجشنبه و جمعه هفته جاری در سالن شهدای هفتم تیر تهران برگزار شد که در پایان این مسابقات تیم تهران "الف" با کسب 59 امتیاز به مقام قهرمانی دست یافت.

بر اساس این گزارش رده بندی انفرادی و تیمی این مسابقات به شرح زیر است:

رده بندی انفرادی

55 کیلوگرم: 1- جواد داداشی (مازندران)، 2- یاسر حیدرقلی‌نژاد (گلستان)، 3- مهرداد حدادی (تهران الف) و حسین رحمانی (قزوین)، 5- امید جلالی بهار (البرز) و حسین مصطفی‌زاده (توابع تهران)

60 کیلوگرم: 1- هادی حاجیان (تهران الف)، 2- حسن مرادقلی (توابع تهران)، 3- میثم حیدری (زنجان) و هاشم مختاری (خراسان رضوی)، 5- فرشاد صفرزاده (لرستان) و فرید دژم خوی (آذربایجان شرقی)

66 کیلوگرم: 1- محسن آقاجانی (توابع تهران)، 2- سبحان محمدزاده (مازندران)، 3- سجاد محمدی (کرمانشاه) و امین عبداللهی (تهران ب)، 5- محمد نادری (زنجان) و رضا رجب‌زاده (خراسان رضوی)

74 کیلوگرم: 1- حامد رضایی (البرز)، 2- علی اصغر مرادی (تهران الف)، 3- مهدی بهابسته (خراسان رضوی) و رضا افضلی (کرمانشاه)، 5- محمود زارع‌زاده (خراسان جنوبی) و آرام رحیمی (کردستان)

84 کیلوگرم: 1- احسان امینی (کرمانشاه)، 2- سعید ریاحی (تهران الف)، 3- میثم مصطفی جوکار (همدان) و رضا بیات (خراسان رضوی)، 5- مجید رحیمی (توابع تهران) و صابر امامقلی‌پور (مازندران)

96 کیلوگرم: 1- حمید کمروند (همدان)، 2- حامد تاتاری (خراسان رضوی) 3- اباذر اسلامی (مازندران) و شورش آقایی(کردستان) 5- سعید زرینی (تهران الف) و فرحان امینی (خوزستان)

120 کیلوگرم: 1- کمیل قاسمی (تهران)، 2- علیرضا قرایی (توابع تهران)، 3- پرویز هادی (آذربایجان شرقی) و سیداحمد رسولی (گلستان)، 5- امید گل محمدزاده (تهران) و سعید امیری (کرمانشاه)

- رده بندی تیمی مسابقات کشتی آزاد قهرمانی کشور به شرح زیر است:

1- تهران "الف" 52 امتیاز

2- مازندران 49 امتیاز

3- خراسان رضوی 42 امتیاز

4- توابع تهران 41 امتیاز

5- کرمانشاه 38 امتیاز

6- البرز 19 امتیاز