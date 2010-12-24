مردم برای اجرای صحیح هدفمندی یارانه ها همکاری کنند

به گزارش خبرنگار مهر، هادی ابراهیمی صبح جمعه در حاشیه دیدار مردمی مسئولان استان با مردم بابل در جمع خبرنگاران افزود: هدفمندی یارانه ها انقلاب بزرگ اقتصادی کشور است و از مردم به واسطه همکاری این طرح با دولت قدردانی می شود.

وی خاطرنشان کرد: بسیاری تصور عدم همکاری و اجرای قانون هدفمندی یارانه ها را در کشور کرده بودند که خوشبختانه مردم با دولت در اجرای این قانون همگام هستند.

معاون سیاسی، فرهنگی و امنیتی استانداری مازندران با اشاره به اینکه مردم بر تحول اقتصادی و جراحی اقتصادی در کشور تاکید دارند افزود: مردم می خواهند یارانه ها در کشور هدفمند هدایت شود و عادلانه بین مردم توزیع شود.

ابراهیمی با بیان اینکه یارانه ها در کشور باید سامان یابد یادآور شد: هدفمندی یارانه ها به منزله قطع یارانه ها نیست.

وی با اعلام اینکه هدفمندی یارانه ها به مفهوم صحیح مصرف کردن و مصرف کردن بهینه یارانه ها است، اظهار داشت: هم اکنون مصرف انرژی در ایران چهار برابر کشورهای دنیاست.

معاون استاندار مازندران با اشاره به اینکه مصرف انرژی در ایران طی سال های اخیر سه برابر شده است، گفت: در صورت اجرای صحیح قانون هدفمندی یارانه ها در کشور، 30 هزار میلیارد ریال یارانه کشور صرفه جویی و در امورات عمرانی هزینه می شود.

وی با بیان اینکه دنیای غرب به دنبال عدم اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در کشور است، افزود: دولت با تمام وجود مردم را در اجرای صحیح این طرح یاری رسان خواهد بود.