به گزارش خبرگزاری مهر، علی دارابی معاون سیمای سازمان صدا و سیما درنخستین هم‌اندیشی صاحب نظران، اندیشمندان و استادان حوزه و دانشگاه و رسانه برای انتخاب سریال‌های فاخرگفت: این نشست ابتدای تعامل جدی و همه جانبه ما با نخبگان و کارشناسان حوزه‌های مختلف برای آشنایی، بهره‌گیری و استفاده از نظرات آنان برای اولویت‌بندی و اعتلای سطح کیفی ساخت سریال‌های فاخر درتلویزیون است.

معاون سیما هدف اصلی این جلسه را هم‌اندیشی رسانه ملی با صاحبنظران و بهره گیری از خرد جمعی برای تدوین برنامه ده ساله تولید سریال‌های فاخر (الف ویژه) عنوان کرد و افزود: درهای صدا و سیما بر روی نخبگان، کارشناسان و صاحب­ نظران بازاست و ازهر گونه همکاری با آنان استقبال می‌کنیم.

وی گفت: اهتمام بایسته به مولفه­های مورد تاکید رهبر فرزانه انقلاب اسلامی برای رسانه ملی مبنی بر دین، امید، اخلاق، آگاهی، بصیرت و تحکیم بنیان خانواده، مهمترین اصل حاکم برتولیدات تلویزیونی و تعیین اولویت­های سریال‌های فاخر است.

معاون سیما با اشاره به موج حملات جنگ نرم دشمنان نظام اسلامی افزود: هنگامی که دشمنان با همه توان خود برای مبارزه فرهنگ، هویت و ارزش‌های ما متحد شده‌‌اند، ما نیز باید از همه داشته‌های خود برای دفاع از حقانیت‌مان استفاده کنیم.

وی با برشمردن دیگر اولویت‌های حاکم برتولیدات ازجمله تبیین و اشاعه سیره نبوی و عدالت علوی، ترویج فرهنگ مهدوی، تبیین گفتمان انقلاب اسلامی بر پایه اندیشه‌های حضرت امام (ره) و ولایت فقیه، وحدت ملی و ساخت تولیدات بر پایه افتخار به گذشته و امید به آینده، گفت: انتظار اصلی ازصاحب­نظران، اندیشمندان، استادان حوزه و دانشگاه و دستگاه­‌ها این است که تمام توان، استعدادها و قابلیت‌ها را برای همراهی با رسانه ملی با هدف تولید سریال‌های فاخر به کار گیرند.

معاون سیمای رئیس سازمان صدا و سیما، توجه به اولویت­ها و چشم اندازهای افق آینده حوزه نمایشی، اطلاع رسانی درباره اقدامات و فعالیت‌های رسانه ملی، بهره گیری از آراء صاحب نظران و اندیشمندان، جلب مشارکت و همکاری نهادهای ذیربط برای تولیدات الف ویژه و فراهم ساختن ساز و کارهای مناسب برای نهادینه کردن و استمرارهمکاری و تعامل میان رسانه ملی و صاحب­نظران را ازاهداف اصلی رسانه ملی از این نشست عنوان کرد.

دارابی افزود: امروز برای تامین برنامه‌های تلویزیون سالانه احتیاج به حدود 900 فیلم و سریال داریم درحالی که توان سینمای کشور در شرایط مطلوب ساخت 100 فیلم است که ما با توجه به ضوابط صدا و سیما به عنوان دانشگاهی عمومی، تنها می‌توانیم از بخشی از آن استفاده ‌کنیم.

وی با تشریح فعالیت­های رسانه ملی درعرصه تولید فیلم و سریال، توجه به مضامین اسلامی، زندگی پیامبران الهی و صحابه رسول اکرم (ص)، اصحاب و یاران ائمه، مشاهیر، مفاخر و دانشمندان اسلامی تمدن و تاریخ اسلام و ایران و پیشرفت تمدن اسلامی، انقلاب اسلامی و تاریخ معاصر، ابعاد جهانی انقلاب اسلامی، توسعه و پیشرفت بعد از انقلاب اسلامی، شخصیت‌های تاثیرگذارانقلاب اسلامی از جمله حضرت امام (ره) و سرداران و حماسه سازان دفاع مقدس را از سرفصل‌های رسانه ملی درتولید فیلم و سریال دانست و ابراز امیدواری کرد با اهتمام همه دست اندرکاران رسانه ملی، اندیشمندان و صاحب‌نظران، تولید سریال های فاخر ازسال 1392 به سه سریال درسال افزایش یابد.

معاون سیما با قدردانی ازتلاش‌های مدیران شبکه‌های سیما آنها را از فرزندان انقلاب و حماسه‌سازان هشت سال دفاع مقدس توصیف کرد و گفت: با هم اندیشی صاحب‌نظران و استادان حوزه و دانشگاه و مدیریت موثر مدیران شبکه‌های سیما، تولید فیلم و سریال بیش از پیش فاخر و اثرگذار خواهد شد.

در ادامه این نشست دکترعلی اکبر ولایتی مشاورعالی امور بین‌الملل مقام معظم رهبری گفت: نویسندگان فیلمنامه‌ها، تهیه‌کنندگان و کارگردانان فیلم‌ها و سریال­ها برای دراماتیک کردن فیلم، رویدادهای تاریخی را قلب واقعیت نکنند. شایسته است که پس از اولویت بندی درفیلمنامه‌نویسی و دربازنگری آن از افراد صاحب نظر برای تصحیح استفاده شود.

وزیر سابق امور خارجه تصریح کرد: هم اسلام و هم ایران ظرفیت عظیمی از فرهنگ و مبانی فرهنگی، ادبی، عرفانی، معارف و ارزش­های انسانی دارند که می‌توانند موضوع سریال‌های سیما باشند.

ولایتی تشکیل نشست برای انتخاب عنوان به منظور اولویت دادن در تهیه سریال را مهم توصیف کرد و ضمن قدردانی ازمعاونت سیمای صدا و سیما برای برگزاری این نشست، گفت: با نگاهی به کارهای انجام شده در بخش فیلم و سریال می­توان ­درآینده کارهای موثرتر و جذاب‌تر ارائه کرد.

وی افزود: صدا و سیما درسال­های پس از انقلاب زحمات زیادی کشیده است، تا در جهت مطلوب اسلام، انقلاب و جمهوری اسلامی گام بردارد و بی‌تردید تاثیر شگرفی بر افکار عمومی داشته است.

سردارسرلشگر پاسدار دکترسید رحیم صفوی، مشاورعالی فرمانده کل قوا در امور نیروهای مسلح نیز بر ضرورت استفاده شایسته و بایسته سیما ازحماسه هشت سال دفاع مقدس تاکید کرد.

سردارصفوی حرکت معاونت سیما به سمت تکیه هرچه بیشتر به خرد جمعی را پیشرفت قابل ملاحظه دانست و این موفقیت را به دکتردارابی و دست اندرکاران شبکه­های سیما تبریک گفت.

علی معلم دامغانی، رئیس فرهنگستان هنر نیز با ابراز خرسندی از نهضت فرهنگی که با تاکید رهبر فرزانه انقلاب اسلامی مورد توجه قرار گرفته است، گفت: برای اینکه سریال­های فاخر اثر لازم را در زمان حال داشته باشد، باید آینده نگری و گذشته‌نگری در سریال‌ها، تنها در زمان خود مورد توجه قرار نگیرد و از منظر امروز به آن نگریسته شود.

محمد حسین صفارهرندی مشاور فرمانده کل سپاه، دیگر سخنران این نشست با قدردانی از اقدام خجسته صدا و سیما و معاون سیمای رئیس سازمان صدا و سیما برای برگزاری این نشست خاطرنشان کرد: باید تاریخ اسلام، ایران، انقلاب اسلامی و دفاع مقدس را با قرائت مردم که دل در گروعشق الهی و نظام اسلامی دارند مرورکنیم.

وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به اینکه در جنگ نرم هم باید حماسه دفاع مقدس تکرارشود، گفت: ژنرال‌های فرهنگی باید همانند مدیران دفاعی و فرماندهان هشت سال دفاع مقدس حماسه ساز شوند.

دکترفهیمه فرهمندپور، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران نیز با قدردانی از تشکیل این نشست ضروری افزود: قبل از انتخاب موضوع برای سریال­های 10 سال آینده، ارزیابی آنچه که تولید و پخش شده ضروری است و در این ارزیابی باید به پیامدهای فرهنگی، اجتماعی و تربیتی سریال‌ها توجه ویژه شود.

سردارمرتضی قربانی، رئیس موزه انقلاب و دفاع مقدس نیز با تشریح ظرفیت­های این­موزه، از آمادگی موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برای تولید آثار سریالی فاخر برای انقلاب و دفاع مقدس خبر داد.

وی افزود: سریال‌های تلویزیونی برای موفقیت و اثرگذاری باید مبتنی بر قرآن باشد چرا که اگر سریال یا فیلمی به خدا، اسلام و قرآن مرتبط نباشد، هیچ اثری ندارد.

امیرسرتیپ سیدحسام هاشمی، رئیس دفترعمومی حفاظت اطلاعات فرماندهی معظم کل قوا نیز با تاکید بر ضرورت توجه و پرداخت مناسب و دقیق به حماسه‌های­ هشت سال دفاع مقدس گفت: شایسته است برای ساخت سریال­های مرتبط با دفاع مقدس از متخصصان ارتش جمهوری اسلامی دعوت شود ، تا فیلمنامه‌ها را بخوانند و اظهار نظر کنند.

دکتر محمد حسین رجبی دوانی، استاد دانشگاه نیز با تشکر از معاون سیما و دست اندرکاران این نشست، هم‌اندیشی صاحب‌نظران را در خصوص سریال‌های تلویزیونی مثبت و در بردارنده ثمرات زیاد توصیف کرد و گفت: در ساخت فیلم‌ها و سریال‌ها باید از ارائه اطلاعات اشتباه و خلاف واقع پرهیز کرد.

دکتریحیی یثربی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی تولید فیلم‌های آرمانی و ارائه آرمان‌های اسلامی به جهانیان را ضروری دانست. بی‌تردید اسلام و قرآن برای هر زمان سخن و معجزه دارد و باید از این ظرفیت‌های اثرگذار استفاده شود.

سردارعلی فضلی جانشین رئیس سازمان بسیج مستضعفین دیگرسخنران این نشست نیز گفت: هر کاری در نظام اسلامی اگر ریشه در قرآن و عترت نداشته باشد قطعاً ماندگاری چندانی ندارد.

وی با اشاره به قابلیت‌های بالای دفاع مقدس برای کارهای فیلم و سریال گفت: حماسه‌سازان دفاع مقدس هنوز زنده‌اند و باید سازندگان فیلم و سریال برای موضوعات جنگ تحمیلی به این قهرمانان مراجعه کنند.

دکتر اعوانی رئیس موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه نیز در سخنانی بر ضرورت پرداختن به شهدای انقلاب و دفاع مقدس به عنوان وارثان امام حسین (ع) و شهدای کربلا، فقها و علمای عصر حاضر به عنوان وارثان فقها وعلمای متقدم تاکید کرد و درادامه گفت: نقش آفرینان سریال‌های تاریخی باید در خصوص نقش خود و شخصیت تاریخی موردنظر و احوالات وی مطالعه کنند.

این نشست در آینده در قالب چهار کارگروه تخصصی تاریخ و تمدن اسلامی، تاریخ معاصر و انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، مفاخر، مشاهیر و شخصیت‌های انقلابی با حضور شرکت‌کنندگان دراین همایش و سایر صاحبنظران دنبال خواهد شد.