به گزارش خبرگزاری مهر، علی دارابی معاون سیمای سازمان صدا و سیما درنخستین هماندیشی صاحب نظران، اندیشمندان و استادان حوزه و دانشگاه و رسانه برای انتخاب سریالهای فاخرگفت: این نشست ابتدای تعامل جدی و همه جانبه ما با نخبگان و کارشناسان حوزههای مختلف برای آشنایی، بهرهگیری و استفاده از نظرات آنان برای اولویتبندی و اعتلای سطح کیفی ساخت سریالهای فاخر درتلویزیون است.
معاون سیما هدف اصلی این جلسه را هماندیشی رسانه ملی با صاحبنظران و بهره گیری از خرد جمعی برای تدوین برنامه ده ساله تولید سریالهای فاخر (الف ویژه) عنوان کرد و افزود: درهای صدا و سیما بر روی نخبگان، کارشناسان و صاحب نظران بازاست و ازهر گونه همکاری با آنان استقبال میکنیم.
وی گفت: اهتمام بایسته به مولفههای مورد تاکید رهبر فرزانه انقلاب اسلامی برای رسانه ملی مبنی بر دین، امید، اخلاق، آگاهی، بصیرت و تحکیم بنیان خانواده، مهمترین اصل حاکم برتولیدات تلویزیونی و تعیین اولویتهای سریالهای فاخر است.
معاون سیما با اشاره به موج حملات جنگ نرم دشمنان نظام اسلامی افزود: هنگامی که دشمنان با همه توان خود برای مبارزه فرهنگ، هویت و ارزشهای ما متحد شدهاند، ما نیز باید از همه داشتههای خود برای دفاع از حقانیتمان استفاده کنیم.
وی با برشمردن دیگر اولویتهای حاکم برتولیدات ازجمله تبیین و اشاعه سیره نبوی و عدالت علوی، ترویج فرهنگ مهدوی، تبیین گفتمان انقلاب اسلامی بر پایه اندیشههای حضرت امام (ره) و ولایت فقیه، وحدت ملی و ساخت تولیدات بر پایه افتخار به گذشته و امید به آینده، گفت: انتظار اصلی ازصاحبنظران، اندیشمندان، استادان حوزه و دانشگاه و دستگاهها این است که تمام توان، استعدادها و قابلیتها را برای همراهی با رسانه ملی با هدف تولید سریالهای فاخر به کار گیرند.
معاون سیمای رئیس سازمان صدا و سیما، توجه به اولویتها و چشم اندازهای افق آینده حوزه نمایشی، اطلاع رسانی درباره اقدامات و فعالیتهای رسانه ملی، بهره گیری از آراء صاحب نظران و اندیشمندان، جلب مشارکت و همکاری نهادهای ذیربط برای تولیدات الف ویژه و فراهم ساختن ساز و کارهای مناسب برای نهادینه کردن و استمرارهمکاری و تعامل میان رسانه ملی و صاحبنظران را ازاهداف اصلی رسانه ملی از این نشست عنوان کرد.
دارابی افزود: امروز برای تامین برنامههای تلویزیون سالانه احتیاج به حدود 900 فیلم و سریال داریم درحالی که توان سینمای کشور در شرایط مطلوب ساخت 100 فیلم است که ما با توجه به ضوابط صدا و سیما به عنوان دانشگاهی عمومی، تنها میتوانیم از بخشی از آن استفاده کنیم.
وی با تشریح فعالیتهای رسانه ملی درعرصه تولید فیلم و سریال، توجه به مضامین اسلامی، زندگی پیامبران الهی و صحابه رسول اکرم (ص)، اصحاب و یاران ائمه، مشاهیر، مفاخر و دانشمندان اسلامی تمدن و تاریخ اسلام و ایران و پیشرفت تمدن اسلامی، انقلاب اسلامی و تاریخ معاصر، ابعاد جهانی انقلاب اسلامی، توسعه و پیشرفت بعد از انقلاب اسلامی، شخصیتهای تاثیرگذارانقلاب اسلامی از جمله حضرت امام (ره) و سرداران و حماسه سازان دفاع مقدس را از سرفصلهای رسانه ملی درتولید فیلم و سریال دانست و ابراز امیدواری کرد با اهتمام همه دست اندرکاران رسانه ملی، اندیشمندان و صاحبنظران، تولید سریال های فاخر ازسال 1392 به سه سریال درسال افزایش یابد.
معاون سیما با قدردانی ازتلاشهای مدیران شبکههای سیما آنها را از فرزندان انقلاب و حماسهسازان هشت سال دفاع مقدس توصیف کرد و گفت: با هم اندیشی صاحبنظران و استادان حوزه و دانشگاه و مدیریت موثر مدیران شبکههای سیما، تولید فیلم و سریال بیش از پیش فاخر و اثرگذار خواهد شد.
در ادامه این نشست دکترعلی اکبر ولایتی مشاورعالی امور بینالملل مقام معظم رهبری گفت: نویسندگان فیلمنامهها، تهیهکنندگان و کارگردانان فیلمها و سریالها برای دراماتیک کردن فیلم، رویدادهای تاریخی را قلب واقعیت نکنند. شایسته است که پس از اولویت بندی درفیلمنامهنویسی و دربازنگری آن از افراد صاحب نظر برای تصحیح استفاده شود.
وزیر سابق امور خارجه تصریح کرد: هم اسلام و هم ایران ظرفیت عظیمی از فرهنگ و مبانی فرهنگی، ادبی، عرفانی، معارف و ارزشهای انسانی دارند که میتوانند موضوع سریالهای سیما باشند.
ولایتی تشکیل نشست برای انتخاب عنوان به منظور اولویت دادن در تهیه سریال را مهم توصیف کرد و ضمن قدردانی ازمعاونت سیمای صدا و سیما برای برگزاری این نشست، گفت: با نگاهی به کارهای انجام شده در بخش فیلم و سریال میتوان درآینده کارهای موثرتر و جذابتر ارائه کرد.
وی افزود: صدا و سیما درسالهای پس از انقلاب زحمات زیادی کشیده است، تا در جهت مطلوب اسلام، انقلاب و جمهوری اسلامی گام بردارد و بیتردید تاثیر شگرفی بر افکار عمومی داشته است.
سردارسرلشگر پاسدار دکترسید رحیم صفوی، مشاورعالی فرمانده کل قوا در امور نیروهای مسلح نیز بر ضرورت استفاده شایسته و بایسته سیما ازحماسه هشت سال دفاع مقدس تاکید کرد.
سردارصفوی حرکت معاونت سیما به سمت تکیه هرچه بیشتر به خرد جمعی را پیشرفت قابل ملاحظه دانست و این موفقیت را به دکتردارابی و دست اندرکاران شبکههای سیما تبریک گفت.
علی معلم دامغانی، رئیس فرهنگستان هنر نیز با ابراز خرسندی از نهضت فرهنگی که با تاکید رهبر فرزانه انقلاب اسلامی مورد توجه قرار گرفته است، گفت: برای اینکه سریالهای فاخر اثر لازم را در زمان حال داشته باشد، باید آینده نگری و گذشتهنگری در سریالها، تنها در زمان خود مورد توجه قرار نگیرد و از منظر امروز به آن نگریسته شود.
محمد حسین صفارهرندی مشاور فرمانده کل سپاه، دیگر سخنران این نشست با قدردانی از اقدام خجسته صدا و سیما و معاون سیمای رئیس سازمان صدا و سیما برای برگزاری این نشست خاطرنشان کرد: باید تاریخ اسلام، ایران، انقلاب اسلامی و دفاع مقدس را با قرائت مردم که دل در گروعشق الهی و نظام اسلامی دارند مرورکنیم.
وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به اینکه در جنگ نرم هم باید حماسه دفاع مقدس تکرارشود، گفت: ژنرالهای فرهنگی باید همانند مدیران دفاعی و فرماندهان هشت سال دفاع مقدس حماسه ساز شوند.
دکترفهیمه فرهمندپور، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران نیز با قدردانی از تشکیل این نشست ضروری افزود: قبل از انتخاب موضوع برای سریالهای 10 سال آینده، ارزیابی آنچه که تولید و پخش شده ضروری است و در این ارزیابی باید به پیامدهای فرهنگی، اجتماعی و تربیتی سریالها توجه ویژه شود.
سردارمرتضی قربانی، رئیس موزه انقلاب و دفاع مقدس نیز با تشریح ظرفیتهای اینموزه، از آمادگی موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برای تولید آثار سریالی فاخر برای انقلاب و دفاع مقدس خبر داد.
وی افزود: سریالهای تلویزیونی برای موفقیت و اثرگذاری باید مبتنی بر قرآن باشد چرا که اگر سریال یا فیلمی به خدا، اسلام و قرآن مرتبط نباشد، هیچ اثری ندارد.
امیرسرتیپ سیدحسام هاشمی، رئیس دفترعمومی حفاظت اطلاعات فرماندهی معظم کل قوا نیز با تاکید بر ضرورت توجه و پرداخت مناسب و دقیق به حماسههای هشت سال دفاع مقدس گفت: شایسته است برای ساخت سریالهای مرتبط با دفاع مقدس از متخصصان ارتش جمهوری اسلامی دعوت شود ، تا فیلمنامهها را بخوانند و اظهار نظر کنند.
دکتر محمد حسین رجبی دوانی، استاد دانشگاه نیز با تشکر از معاون سیما و دست اندرکاران این نشست، هماندیشی صاحبنظران را در خصوص سریالهای تلویزیونی مثبت و در بردارنده ثمرات زیاد توصیف کرد و گفت: در ساخت فیلمها و سریالها باید از ارائه اطلاعات اشتباه و خلاف واقع پرهیز کرد.
دکتریحیی یثربی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی تولید فیلمهای آرمانی و ارائه آرمانهای اسلامی به جهانیان را ضروری دانست. بیتردید اسلام و قرآن برای هر زمان سخن و معجزه دارد و باید از این ظرفیتهای اثرگذار استفاده شود.
سردارعلی فضلی جانشین رئیس سازمان بسیج مستضعفین دیگرسخنران این نشست نیز گفت: هر کاری در نظام اسلامی اگر ریشه در قرآن و عترت نداشته باشد قطعاً ماندگاری چندانی ندارد.
وی با اشاره به قابلیتهای بالای دفاع مقدس برای کارهای فیلم و سریال گفت: حماسهسازان دفاع مقدس هنوز زندهاند و باید سازندگان فیلم و سریال برای موضوعات جنگ تحمیلی به این قهرمانان مراجعه کنند.
دکتر اعوانی رئیس موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه نیز در سخنانی بر ضرورت پرداختن به شهدای انقلاب و دفاع مقدس به عنوان وارثان امام حسین (ع) و شهدای کربلا، فقها و علمای عصر حاضر به عنوان وارثان فقها وعلمای متقدم تاکید کرد و درادامه گفت: نقش آفرینان سریالهای تاریخی باید در خصوص نقش خود و شخصیت تاریخی موردنظر و احوالات وی مطالعه کنند.
این نشست در آینده در قالب چهار کارگروه تخصصی تاریخ و تمدن اسلامی، تاریخ معاصر و انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، مفاخر، مشاهیر و شخصیتهای انقلابی با حضور شرکتکنندگان دراین همایش و سایر صاحبنظران دنبال خواهد شد.
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