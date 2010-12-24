  1. استانها
  2. اصفهان
۳ دی ۱۳۸۹، ۱۱:۳۴

محمدی:

20 هزار خودروی ملی رانا سال آینده به بازار می آید

20 هزار خودروی ملی رانا سال آینده به بازار می آید

اصفهان - خبرگزاری مهر: مدیر عامل شرکت ساپکو گفت: درسال آینده بین پنج تا 20 هزار دستگاه رانا تولید و روانه بازار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر در اصفهان، محمد محمدی در حاشیه هفتمین نمایشگاه خودروی اصفهان افزود: این محصول جدید دومین برند ملی ایران محسوب می شود و از ویژگیها و استانداردهای روز جهانی برخوردار است.

وی اظهار داشت: این خودرو بر اساس یک پلتفرم کاملا جدید در کلاس B و C طراحی و تولید شده است.

محمدی با اشاره به اینکه این خودرو برای خانواده ها مناسب خواهد بود، ادامه داد: خودروی رانا قابلیت صادرات به تمامی بازارهای هدف ایران خودرو را دارد و ایران خودرو می تواند این محصول را بدون هیچ محدودیتی در همه جای دنیا عرضه و یا در سایتهای خارج از کشور تولید کند.

مدیر عامل ساپکو بزرگترین دستاورد رانا را مالکیت پلتفرم دانست و افزود: قیمت تمام شده این خودرو توجیه اقتصادی دارد و با قیمت پایه 105 میلیون ریال در سطوح استاندارد آلایندگی Euro 3، Euro5و Euro4 عرضه خواهد شد.

به گفته وی قطعه سازان داخلی برای مشارکت در ساخت این محصول بسیار علاقه مند هستند.

کد مطلب 1216384

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها