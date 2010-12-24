20 هزار خودروی ملی رانا سال آینده به بازار می آید

به گزارش خبرگزاری مهر در اصفهان، محمد محمدی در حاشیه هفتمین نمایشگاه خودروی اصفهان افزود: این محصول جدید دومین برند ملی ایران محسوب می شود و از ویژگیها و استانداردهای روز جهانی برخوردار است.

وی اظهار داشت: این خودرو بر اساس یک پلتفرم کاملا جدید در کلاس B و C طراحی و تولید شده است.

محمدی با اشاره به اینکه این خودرو برای خانواده ها مناسب خواهد بود، ادامه داد: خودروی رانا قابلیت صادرات به تمامی بازارهای هدف ایران خودرو را دارد و ایران خودرو می تواند این محصول را بدون هیچ محدودیتی در همه جای دنیا عرضه و یا در سایتهای خارج از کشور تولید کند.

مدیر عامل ساپکو بزرگترین دستاورد رانا را مالکیت پلتفرم دانست و افزود: قیمت تمام شده این خودرو توجیه اقتصادی دارد و با قیمت پایه 105 میلیون ریال در سطوح استاندارد آلایندگی Euro 3 ، Euro5 و Euro4 عرضه خواهد شد.

به گفته وی قطعه سازان داخلی برای مشارکت در ساخت این محصول بسیار علاقه مند هستند.