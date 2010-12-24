20 هزار خودروی ملی رانا سال آینده به بازار می آید

به گزارش خبرگزاری مهر در اصفهان، محمد محمدی در حاشیه هفتمین نمایشگاه خودروی اصفهان افزود: این محصول جدید دومین برند ملی ایران محسوب می شود و از ویژگیها و استانداردهای روز جهانی برخوردار است.
وی اظهار داشت: این خودرو بر اساس یک پلتفرم کاملا جدید در کلاس B و C طراحی و تولید شده است.
محمدی با اشاره به اینکه این خودرو برای خانواده ها مناسب خواهد بود، ادامه داد: خودروی رانا قابلیت صادرات به تمامی بازارهای هدف ایران خودرو را دارد و ایران خودرو می تواند این محصول را بدون هیچ محدودیتی در همه جای دنیا عرضه و یا در سایتهای خارج از کشور تولید کند.
مدیر عامل ساپکو بزرگترین دستاورد رانا را مالکیت پلتفرم دانست و افزود: قیمت تمام شده این خودرو توجیه اقتصادی دارد و با قیمت پایه 105 میلیون ریال در سطوح استاندارد آلایندگی Euro 3، Euro5و Euro4 عرضه خواهد شد.
به گفته وی قطعه سازان داخلی برای مشارکت در ساخت این محصول بسیار علاقه مند هستند.
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