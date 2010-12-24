گله شاعر از ناشر/ شاهکارهای ادبیات فارسی تدوین شد

داوود لطف‌الله شاعر و نویسنده که در حوزه ادبیات کودک آثار متعددی دارد با گله از چاپ نشدن دو مجموعه شعرش از سال‌های دور تاکنون به خبرنگار مهر گفت: "کسی پشت شیشه" و "جانمی جان کوچه برفی است" دو مجموعه شعر برای گروه سنی "ج و د" است که نزدیک به 9 سال پیش آن را به نشر شباویز سپرده‌ام ولی هنوز منتشر نشده است.

وی ادامه داد: در همان سال‌ها با ناشر قرارداد بستم و حتی حق‌التالیف آن را هم گرفته‌ام ولی کتاب‌ها هنوز منتشر نشده است و دلیل ناشر هم این است که شیوه عملکرد آنها اینگونه است که طراح و گرافیستی باید شعرها را بپسندد و برای آنها طراحی کند و سپس این آثار به شکل مصور منتشر شوند.

شاعر "کوچه‌های شهر ما" با تاکید بر اینکه بارها پیگیر مساله این دو کتاب بوده است بیان کرد: به اعتقاد من این شیوه برخورد با کتاب‌ها درست نیست. پس از سال‌ها دیگر این شعرها کهنه شده‌اند، موضوعیت خود را از دست داده و زبان امروز من به عنوان شاعر آنها نیست. زمانی که من موضوعات آن شعرها را انتخاب کردم به نظرم بکر بوند ولی در طول این سال‌ها دیگران هم درباره آنها نوشته‌اند و دیگر تکراری شده‌اند.

لطف الله افزود: از آنجاکه من با ناشر قرارداد دارم و هزینه کتاب را هم گرفته ام پس گرفتن آن درست نیست ضمن اینکه دیگر کتاب‌‌ها کهنه شده‌اند و ناشر دیگری هم به راحتی آنها را قبول نمی کند.

گردآورنده "لطیفه‌های کودکانه" درباره آثار دیگرش توضیح داد: از مجموعه کتاب‌های "شاهکارهای ادب فارسی" که انتشارات مدرسه آنها را منتشر می‌کند تدوین 9 جلد آن برعهده من است که تا کنون سه جلد آن منتشر شده و 6 جلد دیگر هم به ناشر تحویل داده‌ام.

وی اضافه کرد: در این کتاب موضوعاتی چون تنهایی، درخت، نماز و ... در شعر شاعران ایرانی از رودکی تا مشروطه بررسی و برترین نمونه‌های آنها در کتاب آورده شده است. این مجموعه با کتاب‌هایی 70 تا 100 صفحه‌‌ای توسط نویسندگان مختلف برای گروه سنی نوجوان تالیف می‌شود.

لطف‌الله در پایان خبر داد: رمان "راه طولانی خانه" را سال‌ها پیش به نشر هرمس داده ام که این اثر ترجمه‌‌ای درباره پسر نوجوانی است که در یتیم‌خانه بزرگ شده و در تعطیلات تابستان نزد خانواده‌ای می‌رود که یک دختر و یک پسر نوجوان دارند. او ابتدا با آن‌ها به مشکل برمی‌خورد اما در نهایت به قدری با یکدیگر خوب می‌شوند که پسر تصمیم می‌گیرد برای همیشه در کنار آنها بماند.