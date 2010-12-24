به گزارش خبرنگار مهر، علی کفاشیان ضمن بیان این مطلب افزود: ما بدنبال گزینه‌هایی هستیم که از فوتبال دور نباشند و ضمن فعالیت در سطح اول فوتبال دنیا از کارنامه موفقی برخوردار باشند. مذاکرات و رایزنی‌ها برای استخدام مربی تیم ملی ادامه دارد و تا زمانی که هیئت رئیسه نام مربی خاصی را تصویب نکند، حضور هیچ مربی در ایران قطعی نیست.

وی در خصوص آمادگی تیم ملی برای حضور در جام ملت‌های آسیا اظهار داشت: تیم ملی امروز جمعه برای برپایی اردویی 10 روزه عازم دوحه قطر شد و قرار است ظرف روزهای آینده به همراه آقای سعیدلو رئیس سازمان تربیت بدنی از اردوی این تیم بازدید کنیم و ایشان ملی پوشان را برای جام ملت‌های آسیا شارژ روحی کنند.

کفاشیان ادامه داد: در صحبتی که با بازیکان تیم ملی داشتم تمامی آنها مصمم هستند تا درجام ملت‌ها نتیجه خوبی بگیرند و اردوی 10 روزه قطر نیز می‌تواند ما را در رسیدن به این هدف کمک کنند.

وی در خصوص انتخاب سرمربی تیم ملی اظهار داشت: فدراسیون فوتبال در سه مقطع جوانان، امید و بزرگسالان فاقد سرمربی است و به همین دلیل مذاکرات خود را با گزینه‌های مختلف آغاز کرده‌ایم تا این تیم‌ها نیز صاحب مربی شوند.

وی در خصوص تیم ملی بزرگسالان افزود: به هرحال افشین قطبی پس از جام ملت‌های آسیا از تیم ملی جدا می شود و در ژاپن به مربیگری خواهد پرداخت و ما در نظر داریم تا یک مربی مطرح و با دانش را جایگزین وی کنیم . در این زمینه در حال بررسی سوابق و تجربه مربیان صاحبنام فوتبال دنیا هستیم تا بهترین گزینه را برای تیم ملی به ایران بیاوریم. البته این حضور منوط به پذیرش شرایط ما از سوی مربیان طرف مذاکره نیز هست اما خوشبختانه با حمایت‌های سازمان مشکل مالی در این زمینه نداریم.

کفاشیان در خصوص اینکه تیم ملی در طول 9 سال گذشته 9 بار سرمربی‌اش تغییر کرده است و آیا این تغییرات در تیم ملی تاثیرمنفی ندارد، گفت: به هرحال فوتبال با نوسانات زیادی همراه است و این گونه رفت و آمدها طبیعی است اما ما در طول سه سال گذشته سعی کردیم کمترین تغییر را در کادر فنی تیم ملی داشته باشیم.

وی در خصوص سئوالی مبنی بر این که گفته می شود فدراسیون فوتبال مذاکراتی را با مارادونا، اریکسون، ماتئوس و کلینزمن برای هدایت تیم ملی انجام داده است، گفت: این مربیان جزو گزینه‌های ما نیستند و تنها با اریکسون سه ماه پیش برای حضور در کمیته فنی مذاکراتی داشتیم که این مذاکرت ادامه پیدا نکرد.

وی که با برنامه ورزش و مردم گفتگو می کرد، افزود: در نظر داریم از مربیان مطرح فوتبال دنیا به عنوان ناظران تیم‌های ملی فوتبال کمک بگیریم که البته تاکنون در این زمینه هیچ گزینه‌ای را انتخاب نکرده‌ایم.

وی با بیان اینکه در طول سه سال گذشته فشارهای زیادی را بابت مدیریت در فدراسیون فوتبال تحمل کرده است، افزود: اعتقاد دارم فوتبال با تمام جذابیت‌هایی که دارد برای مدیرانش همواره با فشار افکار عمومی و انتظارات مردم روبه‌روست.

کفاشیان با بیان اینکه خوشبختانه فدراسیون فوتبال در حال حاضر با مشکل مالی روبه‌رو نیست و در تمام بخش‌ها فدراسیون فعال است، اظهار داشت: با وجود اینکه در طول سه سال گذشته هیچ اسپانسر داخلی و خارجی نداشتیم و حضور شرکت سایپا هم به عنوان حمایت کننده تنها جنبه نمایشی داشت اما تاکنون با مشکل مالی روبه‌رو نشده‌ایم ضمن اینکه سازمان تربیت بدنی هم بودجه‌ای را برای فدراسیون تعیین کرده که با جذب آن می توانیم پروژه‌های عمرانی و کارهای زیرساختی را با قوت بیشتری پیش ببریم.

رئیس فدراسیون فوتبال در مورد انتقال تیم‌های تهرانی به شهرستانها اظهار داشت: در این انتقال‌ها دو بحث وجود دارد؛ اول بحث حامی مالی است که بعضا این گونه تیم‌ها پس از انتقال با حمایت‌های لازم برخوردار نبودند و دوم بحث کارشناسی است که بسیاری این انتقال‌ها را به نفع فوتبال کشور نمی دانند و اینکه تیم‌های استانی با تلاش خودشان به لیگ برتر صعود کنند حلاوت و شیرنی دیگری دارد و ارزش بیشتری دارد. اعتقاد دارم اگر تیم‌های استان‌ها با حمایت شهرهای خودشان همراه شوند این پتانسیل را دارند که با تلاش خودشان به لیگ برتر بیایند.

وی در مورد مالیات قرارداد افشین قطبی در پرسپولیس اظهار داشت: اختلافی که در این زمینه وجود دارد بر روی 160 میلیونی است که بین قطبی و پرسپولیس وجود دارد که کمیته انظباطی رای به پرداخت این مبلغ از سوی باشگاه پرسپولیس داد. گویا سازمان تربیت بدنی مخالف پرداخت چنین مبلغی است و آقای کاشانی با استناد به نامه‌ای که در این زمینه وجود دارد، این پرداخت را غیر قانونی می داند ولی امیدواریم این مشکل در نشستی با حضور قطبی، مسئولان باشگاه پرسپولیس و سازمان تربیت بدنی حل و فصل شود.

رئیس فدراسیون فوتبال در خصوص احتمال تجدید دیدار تیم‌های ذوب آهن اصفهان - مس کرمان گفت: اگر کار گروه ویژه رسیدگی به اتفاقات دیدار تیم‌های فوتبال ذوب آهن و مس کرمان رای به تکرار این بازی بدهد، قطعا دیدار این دو تیم تکرار خواهد شد.

کفاشیان در واکنش به این موضوع که فدراسیون فوتبال به صورت جزیره‌ای ادراه می شود‌، افزود: بنده اعتقاد ندارم که در فدراسیون یک نفر حرف بزند و بقیه اجرا کنند به هر حال فوتبال فضای بزرگی دارد که هر کدام نیاز به استقلال کاری دارند اما آنچه مشخص است ارکان فدراسیون تحت نظر سیاست‌های آن عمل می‌کند و همراه تصمیم یگری‌های فدراسیون گام برمی‌دارد. به اعتقاد من هماهنگی خوبی بین تشکیلات فدراسیون با هیئت رئیسه به عنوان بالاترین مرجع تصمیم گیری فدراسیون فوتبال وجود دارد.

وی در خصوص مذاکرات خود برای انتخاب سرمربی خارجی گفت: ما هنوز این کار را شروع نکردیم و البته از سوی آقای ترابیان پیگیر این قضیه هستیم.

کفاشیان اضافه کرد: ما برای انتخاب مربیان تیم‌های امید و جوانان روی مربیان داخلی هم نظر داریم ولی اغلب مربیان مطرح ما درگیر مسابقات لیگ هستند و به همین خاطر تصمیم گرفتیم از گزینه‌های خارجی برای این تیم‌ها استفاده کنیم.

رئیس فدراسیون فوتبال با ابراز نگرانی نسبت به تیم امید گفت: ما پیگیر کار انتخاب سرمربی این تیم هستیم البته من صحبتی را با آقای پیروانی داشتم تا ایشان کار را با تیم امید ادامه بدهند چرا که ایشان تا اردیبهشت ماه به ما برنامه داده بودند اما گویا ایشان فضا را برای کار مهیا ندیدند و اختلافاتی که بین ایشان و کمیته ملی المپیک وجود داشت و عدم حمایت‌های لازم از آقای پیروانی باعث شد تا دیگر ایشان راغب به ادامه همکاری با تیم امید نباشند.

وی اضافه کرد: البته ما در نظر داریم کار تیم امید را هرچه زودتر شروعت کنیم و به همین خاطر از کمیته فنی خواستیم تا مربی را به طور موقتی برای این تیم انتخاب کند تا کار تمرینات تیم امید آغاز شود و پس از آن بصورت قعطی در مورد سرمربی تیم ملی تصمیم گیری کنیم.