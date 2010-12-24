ترجمه ای بودن علوم انسانی ناشی ناکارآمد بودن آن است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف در نشست با اندیشمندان علوم انسانی و افتتاح کتابخانه دیجیتالی این حوزه که پنجشنبه شب در برج میلاد برگزار شد، گفت: اگر بگوییم علوم انسانی میدان تجلی فرهنگ یک ملت است، حرف حقی گفته ایم و این سخن ناروا و گزاف نیست.

وی با بیان اینکه اهمیت علوم انسانی بر هیچ کس پوشیده نیست، گفت : نمی گوییم که سایر علوم مهم نیستند اما علوم انسانی بسیار کلیدی و اساسی است، چرا که علومی جریان ساز و سرنوشت ساز در اداره جامعه هستند.

شهردار تهران ادامه داد : علوم انسانی در کشف حقایق، در توصیف، در تعریف و تبیین بی نظیر و برای استنباط در مسائل راهبردی ، برای نشان دادن راه در همه فراز و نشیب ها و برای عمق دادن مسائل بی مانند است چنانچه مابقی علوم این قابلیت را ندارند.

وی با تاکید بر اینکه بر این باورم که اگر در حوزه فرهنگی استقلال نداشته باشیم نمی توانیم در حوزه سیاسی و اقتصادی نیز به استقلال دست یابیم، افزود: زیرا سه رکن اصلی جامعه سیاست، اقتصاد و فرهنگ است و تحقق استقلال سیاسی و اقتصادی بدون استقلال فرهنگی امکان پذیر نیست و یا کاملا صوری خواهد بود .

شهردار تهران تصریح کرد: علوم انسانی که انسان را چند ساحتی ببیند و بر اساس عقلانیت متصل به وحی باشد، استقلال فرهنگی یک کشور را ضمانت می کند و این استقلال فرهنگی متضمن استقلال اقتصادی و سیاسی است.

قالیباف با بیان اینکه مدیریت و اداره جامعه زیبنده رشته های علوم انسانی است، گفت: چالش های جدی بر سر راه ما و علوم انسانی قرار دارد که یکی از آنها بی ارتباطی یا یک ارتباط نا هم سرشت است به گونه ای که در حوزه اجرایی متوجه می شویم، بین علوم انسانی با نهادهای فرهنگی،اقتصادی و سیاسی فاصله هایی وجود دارد.

وی افزود: باید برای این ارتباط ناهم سرشت چاره اندیشی کنیم . زیرا حتی دانشجویانی که امروز در عرصه علوم انسانی مشغول به تحصیل هستند خود را با این سئوال روبه رو می بینند که بعد از فارغ التحصیل شدن کجا و چگونه باید مشغول به کار شوند، که این مسئله نشان می دهد رابطه منطقی بین حوزه عقل ابزاری و عقل نظری برای اداره جامعه وجود ندارد.

قالیباف اظهار کرد: شاید یکی از علت های این موضوع کار آمد نبودن علوم انسانی، ترجمه ای بودن خیلی از کارها به خصوص در حوزه اجرا و به روز نبودن این علوم باشد.

شهردار تهران در ادامه گفت : بسیاری از رشته ها در علوم انسانی به تنهایی مشکل گشا نیستند و ترکیب آنها می تواند راهگشا باشد، از سوی دیگر به پژوهش در کشور به طور جد احساس نیاز می شود.

وی با تاکید بر اینکه برخی از مدیران در حوزه اجرایی اطلاع درستی از ظرفیت ها، ضرورت ها و نقش رشته علوم انسانی ندارند گفت: وقتی اطلاع درستی از ظرفیت ها و اهمیت علوم انسانی وجود ندارد، احساس نیازی نمی شود و پژوهشی هم صورت نمی گیرد، یا شاهد پژوهش هایی هستیم که بیشتر برای رفع نیازها جنبی یا فردی ما است و دردی را از جامعه دوا نمی کند.

قالیباف افزود: این مسئله سبب می شود، دیوار بی اعتمادی بین حوزه نظری و اجرایی ایجاد شود. اگر بخواهیم یک تحول جدی در این زمینه به وجود آید، باید فرآیندی را پشت سر گذاریم که مدبرانه باشد چون با افراط و تفریط نمی توان به پیش رفت و شتابزدگی، ناپختگی و دستورالعملی بودن نیز از جنس این فرآیند نیست.

وی ادامه داد: این تحول باید باورش در نزد اساتید و نخبگان عرصه علوم انسانی نیز نهادینه شود و خود آنها برای تحقق این مهم پیشگام باشند و این ضرورت را حس کرده و میدان را برای حضور وفعالیت نیروهای جوان و خلاق عرصه علوم انسانی باز کنند.

شهردار تهران با تاکید براینکه در عرصه علوم انسانی باید چهار رویکرد را مورد توجه جدی قرار دهیم، افزود: ما در شهرداری تهران تلاش کردیم در این زمینه هرگامی که می توانیم برداریم،چنانچه اقدام به راه اندازی کتابخانه دیجیتال علوم انسانی نیز صورت گرفت.

وی خاطر نشان کرد: البته تحقق کتابخانه الکترونیک که یک موضوع مهم و تاثیر گذار است برای علوم پایه و علوم مهندسی نیز صورت گرفته و در علوم پزشکی نیز شخصا از 5/2 سال قبل آماده ایم که کتابخانه دیجیتال علوم پزشکی را هم راه اندازی کنیم.

وی با بیان اینکه انقلاب ما انقلابی فرهنگی بوده و تهاجم فرهنگی موضوعی است که باید به آن توجه جدی شود گفت : زمانی می توانیم جامعه را از آسیب های تهاجم فرهنگی حفظ کنیم که علوم انسانی تمام قد به کمک ما بیاید.

در این مراسم که کتابخانه بزرگ دیجیتالی علوم انسانی در آستانه هفته پژوهش افتتاح شد، جمعی از اندیشمندان، متخصصان و کارشناسان علوم انسانی حضور داشتند و حاضرین در پایان مراسم برای عضویت در کتابخانه دیجیتالی علوم انسانی اقدام کردند.